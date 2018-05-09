7-11吹起南洋風！蒐羅7款東南亞必買伴手禮

2018-05-09 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



自助旅遊風氣盛，除了日、韓地區是不敗首選外，東南亞國家也成為旅遊主打星，相關的零食、飲料吹起新南向風潮。7-ELEVEN即日起推出「台日韓亞洲季」，今年特別強化菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼等國熱賣商品，免出國就能把鳳梨芒果乾、辣味魷魚、泡麵帶回家。

7-ELEVEN集結網友們的東南亞必買商品清單，引進7款人氣商品，包括菲律賓第一品牌「菲律賓7D芒果鳳梨乾」，獨特製法讓果乾充滿果肉食感，可吃到芒果濃郁的甜味及鳳梨的清爽酸度；「泰國辣味魷魚海苔口味」，口感酥脆加上日式海苔，鹹辣帶勁；「泰國Love Farm辣味檸檬片」是台灣網路代購的人氣商品，精選泰國優質的新鮮檸檬，切片榨取水分後，加上蔗糖與辣椒粉調味，擁有特殊口感。還有「馬來西亞美極咖哩叻沙風味麵」、「泰國酷椰嶼100%椰子汁」，帶來夏日風情。

7-ELEVEN也發現民眾對於外型亮眼、包裝顏色鮮豔、口味特殊的商品相當買單，因此特別打造網美必備的打卡專區，其中包含印尼最暢銷的「Papatonk蝦片」及「超級玉米棒」，藍綠兩色的搶眼包裝，勢必成為熱門拍照小物。