乳癌末期醫師緊急引進新藥 竟然獲得控制

2018-05-09 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



一名47歲的乳癌患者，4年前發現罹病後，一路治療但效果都不佳全身轉移，但醫師不放棄，為她緊急引進新藥治療，沒想到效果神奇腫瘤快速縮小，目前仍在持續治療中。

這名患者4年前因乳房腫塊求助於現為臺南市立安南醫院乳房外科的張財旺主任醫師，經確診後為左側乳房乳癌合併骨頭轉移，但無轉移臟器。

雖然醫師與病人一路上攜手對抗兇猛的轉移性乳癌，然而患者的體力卻日漸低下。2016年11月骨頭轉移惡化，2017年4月新發現轉移腦部，經放射治療腦轉移後，患者已無法再承受化療，因此張財旺決定專案向衛福部食品藥物管理署申請palbociclib藥品以控制改善張女士病情，此藥品於2017年3月底方獲美國FDA快速通關核准上市，因行政程序之故該藥目前在台灣還未核准上市。

張財旺表示，2017年4月除新發現病人腦部轉移，但經放射治療控制，壓倒駱駝的最後一根稻草是肝臟腫大至約半個腹腔大小因而壓迫其下肢靜脈，4月28日取得患者同意後院方即火速於5月3日向主管機關申請專案新藥，6月8日即開始使用palbociclib全自費口服藥共63顆，為台灣第一家除臨床試驗醫療院所外實際投藥palbociclib口服藥於病人的醫療院所。

6月8日開始投藥後，雖療程預估約三個月，但未料原本半個腹腔大小的肝臟猶如變魔術般的於一周內快速消腫回復至正常大小，但因消腫速度太快以致因下肢壓迫而累積的大量積水倒流回肺部造成肺部積水，之後已排除乾淨，轉移性乳癌也獲得控制，後來只需回診追蹤即可，但palbociclib口服藥如此快速的消除肝腫速度，竟也讓人稱乳神的張財旺主任吃驚。

張財旺提醒女性朋友們，自身的病識感非常重要，該面對的一時逃避也是要面對，當自己只要一發現乳房有一點狀況最好趕快來給醫師確診，寧可一萬也不要萬一，患者常因害怕又病識感不足以致於來醫院時已轉移性乳癌末期。