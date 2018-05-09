親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

NBA／保羅41分0失誤 生涯首闖分區冠軍賽

7天限定！電信三雄再戰499網路吃到飽 一張表秒懂選誰好

乳癌末期醫師緊急引進新藥 竟然獲得控制

2018-05-09 10:39聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

一名47歲的乳癌患者，4年前發現罹病後，一路治療但效果都不佳全身轉移，但醫師不放棄，為她緊急引進新藥治療，沒想到效果神奇腫瘤快速縮小，目前仍在持續治療中。

這名患者4年前因乳房腫塊求助於現為臺南市立安南醫院乳房外科的張財旺主任醫師，經確診後為左側乳房乳癌合併骨頭轉移，但無轉移臟器。

雖然醫師與病人一路上攜手對抗兇猛的轉移性乳癌，然而患者的體力卻日漸低下。2016年11月骨頭轉移惡化，2017年4月新發現轉移腦部，經放射治療腦轉移後，患者已無法再承受化療，因此張財旺決定專案向衛福部食品藥物管理署申請palbociclib藥品以控制改善張女士病情，此藥品於2017年3月底方獲美國FDA快速通關核准上市，因行政程序之故該藥目前在台灣還未核准上市。

張財旺表示，2017年4月除新發現病人腦部轉移，但經放射治療控制，壓倒駱駝的最後一根稻草是肝臟腫大至約半個腹腔大小因而壓迫其下肢靜脈，4月28日取得患者同意後院方即火速於5月3日向主管機關申請專案新藥，6月8日即開始使用palbociclib全自費口服藥共63顆，為台灣第一家除臨床試驗醫療院所外實際投藥palbociclib口服藥於病人的醫療院所。

6月8日開始投藥後，雖療程預估約三個月，但未料原本半個腹腔大小的肝臟猶如變魔術般的於一周內快速消腫回復至正常大小，但因消腫速度太快以致因下肢壓迫而累積的大量積水倒流回肺部造成肺部積水，之後已排除乾淨，轉移性乳癌也獲得控制，後來只需回診追蹤即可，但palbociclib口服藥如此快速的消除肝腫速度，竟也讓人稱乳神的張財旺主任吃驚。

張財旺提醒女性朋友們，自身的病識感非常重要，該面對的一時逃避也是要面對，當自己只要一發現乳房有一點狀況最好趕快來給醫師確診，寧可一萬也不要萬一，患者常因害怕又病識感不足以致於來醫院時已轉移性乳癌末期。

張財旺也發現病識感也存在城鄉的差異，都會區因醫療教育宣導機會與資源多，女性朋友們病識感比較靈敏，相反偏鄉地區病識感就比較差，加子面子、害羞及怕被講閒話等因素，更加延誤治療黃金時機，增加治療上諸多挑戰。

安南醫院乳癌團隊 圖/安南醫院提供
安南醫院乳癌團隊 圖/安南醫院提供
分享
安南醫院乳房外科主任張財旺 圖/安南醫院提供
安南醫院乳房外科主任張財旺 圖/安南醫院提供
分享

患者乳癌醫師
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

日客留得住？李茂生：台灣人絕對有本事把九份弄成墾丁

2018-05-09 07:04

網拍日本防蚊貼片卻收六萬罰單 女大生含淚繳交

2018-05-09 10:38

水情吃緊！梅雨鋒面報到曾文水庫進帳4天用水量

2018-05-09 10:01

剪指甲感染竟截肢 醫師：小傷口輕忽不得

2018-05-09 09:49

7種迅速擺脫悲觀的方法 研究證實：5分鐘內改變心情

2018-05-09 08:33

大雨特報！中南部留意雷雨及局部較大雨勢

2018-05-09 08:15

汛期來了！為避免損失 漁民應該先做好這些事

2018-05-09 11:00

台灣好行將檢討路線 學者：調整班次增加客源

2018-05-09 10:34

台南下起大雷雨！一度傳出積水災情已解除封閉

2018-05-09 10:02

森鐵七月還林務局 能否及時復駛在未定之天

2018-05-09 09:54

泡麵蠻牛當早餐？380場便當超人教學童拒吃垃圾食物

2018-05-09 09:30

巴黎發明展奪75獎 台灣創意百花齊放

2018-05-09 09:28

鋒面持續影響 中南部7縣市大雨特報

2018-05-09 09:22

台南高雄豪雨特報！ 吳德榮：鋒面南移 明起逐日回暖

2018-05-09 06:26

今明兩天空氣品質轉好

2018-05-09 04:53

鋒面影響 今高溫25至28度有雨

2018-05-09 04:53

規範藥食同源 學者：不能剝奪民眾食療健康權

2018-05-09 00:27

超市將買不到藥膳包？ 衛福部：通路販售沒影響

2018-05-09 00:24

充氣遊樂場無「法」管 拿命在玩？

2018-05-09 00:22

長榮航空 TripAdvisor頒5獎

2018-05-09 00:22

雨勢今晚就趨緩 不夠水庫解渴

2018-05-09 00:22

當歸、肉桂等中藥食材擬納管 業者：恐限縮產業發展

2018-05-09 00:20

餐後立刻吃水果 效益最高

2018-05-09 00:00

日本社區照顧 讓失智者能趴趴走

2018-05-08 23:54

全身痛到想輕生 小心是纖維肌痛症

2018-05-08 23:54

「鼻水」流到快崩潰…竟然是腦脊髓液

2018-05-08 23:54

母親節這樣過／帶媽媽出國！生日、母親節一起過

2018-05-08 23:54

國健署推「我的餐盤」 強調飲食健康比例

2018-05-08 23:48

抑制近視度數增加？醫師推薦散瞳劑

2018-05-08 23:20

國中近視率達7成 桃園議員籲規範手機

2018-05-08 23:16

食品添中藥材 部分藥材擬定每日限量

2018-05-08 21:39

媽媽辛苦照顧障礙兒 有5成精神不堪負荷

2018-05-08 21:10

要插管還是要氣切？醫病共同決策其實有撇步！

2018-05-08 18:05

年獎助額500萬 中華開發召募100位課輔志工

2018-05-08 17:34

植物品種及種苗法修法三讀通過 納所有植物

2018-05-08 16:56

麻疹群聚疫情暫歇 虎航接觸者逾4千人10年最高

2018-05-08 15:46

嘉義雙潭水庫進水7萬公噸 一天都不夠用

2018-05-08 15:15

發現醣膜蛋白家族 德學者獲第11屆杜聰明獎

2018-05-08 14:26

食品漂白劑放寬 農會：即食、非即食同標準「不合理」

2018-05-08 14:26
看更多

熱門文章

比丘尼大了肚子 原來是子宮肌瘤

2018-05-08 12:32

鋒面走比預期快！氣象局：明晚才會真正離台

2018-05-08 11:10

金門打雷3177次？民眾：係金的！我家電視燒壞

2018-05-08 12:16

熟客帶女友買衣服 店員目睹「不能說的秘密」

2018-05-08 11:55

友人生孩她包1200+嬰兒鞋 男友怒譙：做人這樣不對

2018-05-08 17:59

北京月領高薪卻得吸「毒空氣」 他：有比台灣好嗎？

2018-05-08 18:08

日客留得住？李茂生：台灣人絕對有本事把九份弄成墾丁

2018-05-09 07:04

第一胎將報到…夫妻雙薪近7萬 月付25K「孝親」壓力大

2018-05-08 15:47

台南高雄豪雨特報！ 吳德榮：鋒面南移 明起逐日回暖

2018-05-09 06:26

阿嬤愛將剩菜倒一起加熱 她崩潰：為何要變廚餘才吃

2018-05-08 22:03

當歸、肉桂等中藥食材擬納管 業者：恐限縮產業發展

2018-05-09 00:20

全聯會員照過來！卡哇伊日式琺瑯鍋 獨享2折起換購價

2018-05-08 17:35

雨勢今晚就趨緩 不夠水庫解渴

2018-05-09 00:22

「鼻水」流到快崩潰…竟然是腦脊髓液

2018-05-08 23:54

金門昨雷雨交加！一張圖驚見9小時閃電逾三千次

2018-05-08 11:27

衛福部新草案引議 肉桂、當歸未來只能在中藥行買？

2018-05-08 11:23

7種迅速擺脫悲觀的方法 研究證實：5分鐘內改變心情

2018-05-09 08:33

他問母親節該送妻什麼 網友一致勸「搬出去最棒」

2018-05-08 13:31

大樂透連17槓 頭彩上看4.6億元

2018-05-08 13:11

影／遇上屁孩羊 汪汪也沒轍 日本牧羊犬秀超卡哇伊

2018-05-08 15:02

花錢沒追到人…他索禮物費2千 挨批「丟男人的臉」

2018-05-08 13:51

服裝界奧斯卡登場 大都會博物館晚宴展梵蒂岡聖物

2018-05-08 11:08

Met Gala三年來印象最驚呆 就這5件了

2018-05-08 12:19

Met Gala紅毯時尚大亂鬥 Jared Leto搶鏡度不輸女星

2018-05-08 15:05

今日星座運勢／水瓶 淡紫色幸運 閒話家常放輕鬆

2018-05-09 00:00

長的帥只排第二名！盤點網友心中十大「完美男友」條件

2018-05-09 08:58

國健署推飲食餐盤概念 照著吃熱量不超標

2018-05-08 11:51

不怕CR-V超車 RAV4推出極智安全版

2018-05-08 17:29

嘉義雙潭水庫進水7萬公噸 一天都不夠用

2018-05-08 15:15

職場女性壓力大！單身焦慮存款不足、已婚煩工作

2018-05-08 13:25

學者：藥食同源全世界都推廣 我國怎限制發展？

2018-05-08 11:35

水情吃緊！梅雨鋒面報到曾文水庫進帳4天用水量

2018-05-09 10:01

鋒面影響 今高溫25至28度有雨

2018-05-09 04:53

國賓飯店明園西餐廳 4人同行1人免費再送百元麵包券

2018-05-08 15:13

大雨特報！中南部留意雷雨及局部較大雨勢

2018-05-09 08:15

要插管還是要氣切？醫病共同決策其實有撇步！

2018-05-08 18:05

梅雨季春雨洗滌 全台空氣好多了

2018-05-08 13:38

南部水情吃緊水稻結穗農民急 嘉義凌晨降雨暫止渴

2018-05-08 11:38

國健署推「我的餐盤」 強調飲食健康比例

2018-05-08 23:48

珍稀八色鳥棲地 宜蘭龍泉步道封路護鳥

2018-05-08 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top