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網拍日本防蚊貼片卻收六萬罰單 女大生含淚繳交

2018-05-09 10:38聯合新聞網 綜合報導

防蚊商品屬環境用藥，上網拍賣屬違法行為。圖片來源 / 新北市政府提供
防蚊商品屬環境用藥，上網拍賣屬違法行為。圖片來源 / 新北市政府提供
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天氣一熱，防蚊大作戰的時間又到了，民眾需注意，坊間能夠買到的各式防蚊商品不適合放上個人網路商場上拍賣。

據《中國時報》報導，一名女大學生先前到日本旅遊時購買了大量防蚊產品回國，由於使用期限將至自己來不及用完於是上網拍賣。此舉被高雄市環保局查獲，因未持有環境用藥許可證，依「環境用藥管理法」開出六萬元罰單。收到巨額罰單讓女大生淚灑環保局，無奈罰單無法撤銷，僅同意以分期付款的方式繳交罰款。

環保署表示，這樣的案例已非首例，防蚊貼片、蚊香、防蚊液等等皆屬於環境用藥，若宣稱防治害蟲的藥品，就必須查驗登記，若沒有、又涉及商業行為，販賣最高可罰30萬。此舉是為確保民眾能夠選用合法安全有效之環境用藥，防止來路不明的環境用藥，保障消費者健康及減少環境負荷。出國遊玩時在國外購買的防蚊產品可以自用，若無經過政府驗證及查驗登記就進行販售，此類的商業行為即觸法。

除了要小心避免違法的販售行為，若是透過網路購買相關環境用藥，以郵寄、快遞等方式運送至台灣，由於屬於未經核准進口的商品，即便數量不大被海關攔查到都可面臨30萬到150萬之間的罰鍰，且進口商品須全部辦理退運。

環保署已建置「環境用藥許可證照查詢系統」，只要鍵入產品名稱或許可證字號，即可查詢所選購的環境用藥是否合法登記，也可從該網頁查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。

防蚊罰單網拍
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