台南高雄豪雨特報！ 吳德榮：鋒面南移 明起逐日回暖

2018-05-09 06:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天台南市及高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，南投以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪處請慎防淹水，用路行車注意交通安全。聯合報系資料照 分享 facebook 中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天台南市及高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，南投以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪處請慎防淹水，用路行車注意交通安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，不穩定區已南移，清晨台南仍在下豪雨，台南關廟的時雨量曾超過80毫米。今晨北台灣受鋒後涼空氣影響，最低溫在21度左右。

今天鋒面南移，不穩定的大氣也往南調整，中南部有局部性陣雨或雷雨，並有較大雨勢；北部及東半部亦有局部短暫陣雨的機率。他說，今天白天舒適、早晚稍涼。北部氣溫約在21至28度、中部22至30度、南部23至30度、東部21至29度。

他說，明晨北台灣更偏涼，最低溫將降至19、20度左右；明白天起至下周三氣溫逐日回升，各地為晴午後多雲，午後山區有對流發展的機率，有時會擴展至鄰近平地。周六至下周三天氣暖熱，西半部高溫又將升至34、35度。

吳德榮指出，昨天至今晨這波移動性鋒面帶來的降雨，以苗栗及南部雨量最多，雖還不到產生嚴重災情的程度，但由於颮線及中、小尺度對流系統伴隨密集閃電雷擊，對安全頗具威脅性。

他指出，過去實際作業或研究，曾分別以滯留鋒的型態、西南季風起始時間或降雨持續時間，依梅雨的局部現象來為其下定義，因此而定出不同的梅雨期間，導致作業的混亂；更不合理的狀況，會出現類似這波移動性的鋒面，帶來大量的降水，甚至於造成金門淹水災情，其雨量卻因未符合定義，而未被計入梅雨總雨量。所以中央氣象局才會採用5、6月是梅雨季，其總雨量則包括各種天氣系統帶來的降雨，對於水資源的實況，才不致於有失真的情形。