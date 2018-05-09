今明兩天空氣品質轉好

2018-05-09 04:53 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受鋒面影響，今天中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。環保署指出，今天西半部及馬祖、金門、澎湖地區主要為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

明天受東北風影響，東半部及北部山區局部短暫雨，南部及中部山區局部短暫陣雨或雷雨，西半部為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。