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鋒面影響 今高溫25至28度有雨

2018-05-09 04:53聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局表示，今天隨著鋒面通過影響，局部地區雨勢將趨緩，但中南部及花東地區仍有些短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較局部短暫；溫度方面，東北風影響，各地白天高溫約25至28度，北台灣稍有涼意至舒適，早晚氣溫也略降1、2度。

氣象局表示，周四受東北風影響，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲。

氣象局表示，周五至下周二各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

圖／擷取自中央氣象局網站
圖／擷取自中央氣象局網站
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氣象局高溫
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