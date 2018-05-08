魔鬼藏在細節裡！法國特福保鮮盒無縫設計 保鮮不卡髒

2018-05-08 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近年環保意識抬頭，自帶便當加上野餐風氣盛，保鮮盒與環保餐具儼然成為現代生活必備品。市面上保鮮盒百百款，但經常在使用一陣子之後就可能面臨膠圈內部滲入液體難以清潔、膠圈縫隙長霉，或是膠圈老化密封性降低的困擾。家庭醫學權威林青穀醫師指出，保鮮盒的盒蓋與膠圈若未能隔絕水分與空氣，就容易在使用一段時間後造成膠圈變形、斷裂甚至發霉，更可能潛藏著破億細菌數，導致民眾在使用後感染腸胃炎，霉斑中甚至可能含有黃麴毒素，容易汙染食物，造成食用民眾的肝腎傷害！

法國特福推出全新保鮮盒系列，最大特色是採用業界首見的無縫膠圈技術，上蓋採用獨特膠條與盒蓋一體成形的無縫設計，能100%隔絕水分空氣，達到水分不殘留、污垢不卡縫，不僅徹底防漏，讓食物輕鬆保持新鮮好攜帶，清潔時也非常方便，省力省水更環保。

法國特福無縫膠圈保鮮盒共推出PP、玻璃、樂活三系列。PP保鮮盒輕巧好攜帶，不僅有多種容量供選擇，盒緣卡榫設計，還能層層堆放易收納；玻璃保鮮盒耐熱420度，可直接進烤箱，更方便料理不需再多準備容器；樂活保鮮盒則主打活動性分隔夾層，包括優格盒、沙拉碗、三明治盒、早午餐盒等，多樣化的食物均有專屬空間存放，方便攜帶且不用擔心交叉混味。