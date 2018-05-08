今彩539第107110期開獎

相關新聞
日客擠爆山城 旅台日人示警：2因素恐讓九份退燒2018-05-08 10:39
鋒面走比預期快！氣象局：明晚才會真正離台2018-05-08 11:10
梅雨鋒面通過 全台各地注意強降雨2018-05-08 05:02
雙贏彩首次頭獎在基隆 台彩頒獎牌2018-05-08 00:37
新北老花眼鏡免費配 也能很潮2018-05-08 00:37
金門水淹半人高 全台小心強降雨2018-05-08 00:37
恆春機場關閉在即… 急招攬國際包機降落2018-05-08 00:31
雙北吃到飽月票 賣22萬張2018-05-07 23:58
魔鬼藏在細節裡！法國特福保鮮盒無縫設計 保鮮不卡髒2018-05-08 20:51
讓寶寶「睡」出好頭型，就靠這招！2018-05-08 20:43
要插管還是要氣切？醫病共同決策其實有撇步！2018-05-08 18:05
年獎助額500萬 中華開發召募100位課輔志工2018-05-08 17:34
不怕CR-V超車 RAV4推出極智安全版2018-05-08 17:29
植物品種及種苗法修法三讀通過 納所有植物2018-05-08 16:56
影／處理亞太被動彷彿在睡覺 前校長教部前燒證書2018-05-08 16:34
麻疹群聚疫情暫歇 虎航接觸者逾4千人10年最高2018-05-08 15:46
嘉義雙潭水庫進水7萬公噸 一天都不夠用2018-05-08 15:15
發現醣膜蛋白家族 德學者獲第11屆杜聰明獎2018-05-08 14:26
食品漂白劑放寬 農會：即食、非即食同標準「不合理」2018-05-08 14:26
二氧化硫產製過程有風險 學者籲要有安全配套2018-05-08 14:26
二氧化硫殘留傷身 歐盟研擬重訂標準2018-05-08 14:26
衛福部：部分中藥材藥性太強 不適合販售2018-05-08 14:26
規範中藥材惹議 學者：政府要審慎評估2018-05-08 14:26
跟著「我的餐盤」吃 營養夠均衡2018-05-08 14:26
鄰居菸味飄到我家 怎麼辦？2018-05-08 14:25
曾文-烏山頭稍解渴 估100萬噸水入庫2018-05-08 14:18
凌晨豪雨 新竹至苗栗影響最劇2018-05-08 14:17
不輸秋天紅葉！京都初夏賞青楓3處人氣景點2018-05-08 14:12
婦人猛流鼻水快崩潰 竟是腦部感染惹禍2018-05-08 14:07
當歸不得曬乾？中藥材擬分類設限惹議2018-05-08 13:52
梅雨季春雨洗滌 全台空氣好多了2018-05-08 13:38
開發學習程式App 科教館首度獲得美國繆思獎2018-05-08 13:34
大樂透連17槓 頭彩上看4.6億元2018-05-08 13:11
食品中汙染物質及毒素衛生標準 明年起實施2018-05-08 12:44
比丘尼大了肚子 原來是這個原因2018-05-08 12:32
拿命在玩？非固定遊樂場無法管 消保處籲慎選2018-05-08 12:19
台彩推海底大尋寶等三款刮刮樂 頭獎最高300萬元2018-05-08 12:08
雙贏彩首個「逆轉王」出爐 獎落台北市2018-05-08 12:07
機場捷運A21直達車 提早1分鐘發車2018-05-08 11:42
熱門文章
日客擠爆山城 旅台日人示警：2因素恐讓九份退燒2018-05-08 10:39
年薪200萬科技人想轉金融業 網友：為何想不開？2018-05-08 10:14
豪雨特報！吳德榮：劇烈天氣強降水又轉涼2018-05-08 06:13
比丘尼大了肚子 原來是這個原因2018-05-08 12:32
鋒面走比預期快！氣象局：明晚才會真正離台2018-05-08 11:10
金門打雷3177次？民眾：係金的！我家電視燒壞2018-05-08 12:16
熟客帶女友買衣服 店員目睹「不能說的秘密」2018-05-08 11:55
北京月領高薪卻得吸「毒空氣」 他：有比台灣好嗎？2018-05-08 18:08
第一胎將報到…夫妻雙薪近7萬 月付25K「孝親」壓力大2018-05-08 15:47
友人生孩她包1200+嬰兒鞋 男友怒譙：做人這樣不對2018-05-08 17:59
天主教時尚大亂鬥 年度盛會女星超認真穿搭2018-05-08 09:45
終於降雨！但曾文水庫只下18毫米2018-05-08 09:38
梅雨鋒面通過 全台各地注意強降雨2018-05-08 05:02
金門水淹半人高 全台小心強降雨2018-05-08 00:37
金門昨雷雨交加！一張圖驚見9小時閃電逾三千次2018-05-08 11:27
恆春機場關閉在即… 急招攬國際包機降落2018-05-08 00:31
今日星座運勢／雙子 金黃幸運色 魅力親和力絕佳2018-05-08 00:00
衛福部新草案引議 肉桂、當歸未來只能在中藥行買？2018-05-08 11:23
影／遇上屁孩羊 汪汪也沒輒 日本牧羊犬秀超卡哇伊2018-05-08 15:02
他問母親節該送妻什麼 網友一致勸「搬出去最棒」2018-05-08 13:31
有車≠要買車 月租把愛車開回家2018-05-07 21:51
全聯會員照過來！卡哇伊日式琺瑯鍋 獨享2折起換購價2018-05-08 17:35
相處之道／欣然接受洗腦的公公2018-05-08 06:00
花錢沒追到人…他索禮物費2千 挨批「丟男人的臉」2018-05-08 13:51
影／搭公車走蘇花改 比舊蘇花快20分鐘2018-05-08 00:24
台南高屏大雨特報！彭啟明：西半部今天上午都要留意2018-05-08 08:10
為改善國人飲食不均慘況 國健署推「我的餐盤」概念2018-05-08 10:06
女性成長／一場關於傳統思維的談判2018-05-08 06:00
家庭／親子互動：我們是個團隊2018-05-08 06:00
Met Gala三年來印象最驚呆 就這5件了2018-05-08 12:19
服裝界奧斯卡登場 大都會博物館晚宴展梵蒂岡聖物2018-05-08 11:08
母親節紅色iPhone超熱賣 蘋果產品成媽媽最愛夢幻禮2018-05-07 22:59
新北老花眼鏡免費配 也能很潮2018-05-08 00:37
你以為是關心？學習分辨「情感羈絆」和「情緒勒索」的不同2018-05-08 09:46
不怕CR-V超車 RAV4推出極智安全版2018-05-08 17:29
國健署推飲食餐盤概念 照著吃熱量不超標2018-05-08 11:51
大樂透連17槓 頭彩上看4.6億元2018-05-08 13:11
職場女性壓力大！單身焦慮存款不足、已婚煩工作2018-05-08 13:25
雙贏彩首次頭獎在基隆 台彩頒獎牌2018-05-08 00:37
學者：藥食同源全世界都推廣 我國怎限制發展？2018-05-08 11:35
留言