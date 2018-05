讓寶寶「睡」出好頭型,就靠這招!

2018-05-08 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



要讓寶寶睡出好頭型,秘訣就是「慎選嬰兒疹」,高度不對或過於鬆軟的枕頭,都會影響呼吸通暢和頸部血液循環。其次,睡姿不要固定一個方向,頭型要漂亮,每隔幾個小時就要變換姿勢。

TENDAYS協理林文星表示,嬰兒枕以具支撐性、防螨抗菌材質最佳,枕芯質地應柔軟透氣、吸濕性要好。由於嬰幼兒新陳代謝旺盛,容易將汗液和頭皮屑混合浸濕,對剛出生皮膚細緻敏感的寶寶來說,可能引起呼吸道發炎及過敏性皮膚炎等症狀,選擇天然有機棉可減少肌膚接觸有害化學物質。

據醫療研究,新生兒除了喝奶之外,多樹時間是在睡眠狀態,嬰幼兒睡眠時大腦分泌的生長激素是醒著時的3倍,香甜好眠絕對能促進免疫力生成及腦細胞發育,新生兒脊椎的長度大約24公分,相當於身長的40%,在0~1歲之間脊椎會增長到36公分左右,這是一生當中脊椎生長速度最快的時期,林文星表示,「可水洗高透氣有機棉床墊」具有減壓保護脊椎功 能,經多道工序使透氣性及排水性大大提高,手洗後捲收固定可直接放入洗衣機脫水,洗滌容易早上洗晚上乾,不用再擔心吐奶流汗弄髒,可幫助寶寶舒適好眠健康成長。