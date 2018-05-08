讓寶寶「睡」出好頭型，就靠這招！

2018-05-08 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



要讓寶寶睡出好頭型，秘訣就是「慎選嬰兒疹」，高度不對或過於鬆軟的枕頭，都會影響呼吸通暢和頸部血液循環。其次，睡姿不要固定一個方向，頭型要漂亮，每隔幾個小時就要變換姿勢。

TENDAYS協理林文星表示，嬰兒枕以具支撐性、防螨抗菌材質最佳，枕芯質地應柔軟透氣、吸濕性要好。由於嬰幼兒新陳代謝旺盛，容易將汗液和頭皮屑混合浸濕，對剛出生皮膚細緻敏感的寶寶來說，可能引起呼吸道發炎及過敏性皮膚炎等症狀，選擇天然有機棉可減少肌膚接觸有害化學物質。

據醫療研究，新生兒除了喝奶之外，多樹時間是在睡眠狀態，嬰幼兒睡眠時大腦分泌的生長激素是醒著時的3倍，香甜好眠絕對能促進免疫力生成及腦細胞發育，新生兒脊椎的長度大約24公分，相當於身長的40％，在0~1歲之間脊椎會增長到36公分左右，這是一生當中脊椎生長速度最快的時期，林文星表示，「可水洗高透氣有機棉床墊」具有減壓保護脊椎功 能，經多道工序使透氣性及排水性大大提高，手洗後捲收固定可直接放入洗衣機脫水，洗滌容易早上洗晚上乾，不用再擔心吐奶流汗弄髒，可幫助寶寶舒適好眠健康成長。