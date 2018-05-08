長榮獲五大獎 知名旅遊網高階主管來台頒獎

2018-05-08 20:50 中央社 台北8日電



全球知名的旅遊網站TripAdvisor旅遊網站日前公佈Travellers’Choice最佳航空大獎，長榮航空獲5項大獎，TripAdvisor 美國總公司航空業高階主管今天特別在台灣頒獎。

長榮航空獲TripAdvisor的最佳航空大獎，包括：「全球十大最佳航空公司」第5名、「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」、「亞洲區最佳豪華經濟艙」、「亞洲區經濟艙首選」等5個獎項。

TripAdvisor美國總公司航空業高級副總裁兼總經理布萊恩薩爾茨堡（Bryan Saltzburg）特地來台灣，今天在長榮航空總公司舉行頒獎典禮，由總經理孫嘉明率領相關部門主管代表接受。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空的服務如同完美交響樂章一樣，是由全體同仁通力合作而成，以合作無間的絕佳默契，提供旅客最佳飛航體驗，感謝全球旅客給予長榮航空高度的肯定，隨著下半年即將引進的波音787機隊加入，不斷精進的軟硬體設施，將會讓長榮航空的服務更上層樓。

薩爾茨堡表示，長榮航空重新定義完美，從地到空提供各項軟硬體的優質服務，並持續發展更綿密的飛航網絡，得到全球旅客的認同，明年長榮航空將邁入第30個年頭，這樣年輕的航空公司已創下如此令人驚艷的成績實屬不易。

TripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4億名不重複訪客造訪，已累積超過6億則評論和意見，網站中設有飯店、景點、餐廳及航空公司等主題。

今年的Travellers’Choice最佳航空公司大獎，統計自2017年2月至2018年2月期間內，超過90萬筆全球旅客搭機體驗評分及意見，共有來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東/非洲及亞太地區超過550家航空公司受到旅客評分，其中包含傳統航空、廉價航空及區域性航空公司。