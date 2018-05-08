大甲媽加持 58度金門高粱聯名酒限量開賣

2018-05-08 20:50 中央社 台北8日電



今天5月8日是58度金門高梁品牌日，恰巧是農曆3月23日大甲媽祖誕辰，19年才遇得到一次，為紀念珍貴時刻，黑松公司聯手金酒及大甲鎮瀾宮推出限量58000瓶媽祖慶生聯名酒。

選定吉日裝瓶(2018年5月8日) 於金門酒廠生產，全球首批「稜轎腳」58度媽祖慶生聯名酒正式誕生，並宣佈於吉時(5月8日下午5時8分)於全省全家便利商店開放預購，每賣一瓶就善捐10元予鎮瀾兒童家園照護清貧兒童向學。6月初將在全省實體菸酒專賣通路販售。

黑松表示，昨天大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自護駕大甲媽祖前往金門駐駕，今天大甲媽祖鑾轎駐駕於生產線上，為58000瓶慶生聯名酒「稜轎腳」祈福。

黑松指出，這次限量推出的「稜轎腳」58度媽祖慶生聯名酒，不只是貼上限量瓶標，每一瓶都經過正式的「稜轎腳」祈福儀式：特別於金酒生產線上橫跨架設大甲媽祖鑾轎，讓58000瓶58度金門高粱媽祖慶生聯名酒真的「稜轎腳」，裝瓶後再掛上經由大甲鎮瀾宮過香爐的媽祖祈福掛頸，完成全球首批「稜轎腳」58度金門高粱媽祖慶生聯名酒，每一道生產程序都在大甲媽祖的加持下完成實實在在的「稜轎腳」祈福儀式。

「稜轎腳」是台灣民間信仰中常見的宗教行為，由信徒從媽祖鑾轎底下爬過，不只代表對媽祖的尊敬、展現身為信徒的謙卑，也希望能藉由「稜轎腳」得到媽祖的庇佑，凡事能趨吉避凶，全家人平平安安。