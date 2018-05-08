陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團

2018-05-08 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



為搶救藻礁，桃園在地聯盟上書至曾經寫下「藻礁永存」的總統蔡英文，不過，聯盟理事長潘忠政指出，今天收到總統府回文，完全沒提總統是否支持藻礁、讓藻礁永存，讓人遺憾。下方留言則批評總統蔡英文、民進黨政府是詐騙集團。

桃園在地聯盟日前上書至蔡英文總統，內容提到，桃園大潭藻礁經過中央研究院生物多樣性研究中心和東海大學生命科學系學者深入調查後，不但發現保育類柴山多杯孔珊瑚，更經國際期刊確認是全球最獨特的藻礁生態系，保育刻不容緩。

不過，今天總統府公共事務室發文給該聯盟指出，相關陳情適性已函請行政院處理，另提面見總統，實未便安排。

潘忠政於臉書寫下，「藻礁給小英的試煉已經啟動！」他提到，「我四處談藻礁是照妖鏡，從財團要解套、國營企業幫解套、地方父母官背信忘義到學者違背良知當門神。」

潘忠政指出，今年「428藻礁永存音樂會」當天上千人上凱道，並把陳情信送到總統府，卻接到這種內容的回函；他鄭重地表示，藻礁給小英的試煉已經啟動！

（她親自看過嗎？誰代答的？至少應該回覆是否和我們一起搶救大潭藻礁吧！）

陳情書提到，桃園第三天然氣接收站選址不當，要活埋大潭藻礁，他們嘗試各種辦法希望能改變這項不當決策，請接收站另覓更加場址，但皆不可得。大潭藻礁有可能步上深澳電廠的後塵，成為另一個被不公正環評制度犧牲的國寶級地景。