【重磅快評】感謝顧立雄的「先上車後補票」幫管爺解套

2018-05-08 14:28 聯合報 主筆室



金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大教授管中閔出任台灣大哥大獨董爭議，金管會主委顧立雄昨天在立法院財委會表示，未來會修正規定，修正這種「先上車後補票」的爭議。顧立雄的說法，正適足打了反管者主張管兼職違法的臉，也等於幫管解了套。

大家都有搭乘台鐵的經驗，也都知道搭火車要先買票。既然如此，為何台鐵在火車上還會讓列車長、查票員背個補票機讓乘客補票？答案就在於法律規定是死的，但社會情狀百變萬端，如果沒有彈性作為因應，那社會運轉還會順暢嗎？

「先上車後補票」正是這個適應突發狀況的合情、合理、合法的產物。在有些緊急情況，例如火車即將到站、但售票台或售票機無法即時消化人潮，因應的作法就是先讓乘客上車，再找列車長、查票員補票。

不過也別忘了，列車掌不可能讓所有沒票的乘客都補到票，但台鐵也不是冤大頭認栽，它清楚規定，無票旅客上車後如果是主動向列車長或查票員申請補票者，補收起程站至到達站間票價；如無正當理由或於驗票時始聲請補票者，除補收應收票價外並加收已乘區間五成票價，起程站不明時，應自該次列車之始發站或最後驗票完畢站起算。

什麼意思呢？如果乘客主動向列車長補票，那就等於你買車票一樣完全合法；如果是被查到無票，那就屬違法情況，因此得處以五成票價、上車的車站若不明還得自始發站起算等處罰。

回歸台大校長遴選案，管中閔先獲系、院、校方同意出任台哥大獨董，先出席台哥大董事會（於緊急情況先上車，也等於主動告知列車長要補票），然後再獲台大校務會議通過（取得補票票據），請問那裡非法了？有些反管者拿名嘴彭文正兼職案認為違法，殊不知彭兼職並未事先告知校方（被查到無票或面臨列車長查票時才坦言無票），反而凸顯管的合法兼職獨董、更為理直氣壯。

顧立雄說，未來會修正規定，修正這種「先上車後補票」的爭議。如果顧立雄還有一絲法律人保障人權觀念，當知這正是行政法上所謂的行政罰法定原則，又稱「處罰法定原則」。也就是說，政府如果認為所有的無票上車者都應處罰、或要封死補票的可能一律趕下車，就必須修法有所依據；更重要的是，修法之後不能溯及既往處罰。從此來看，管又有何違法，又為何不能上任？

法律沒有那麼難懂，難懂的是刻意玩法弄法者操弄法律的心。感謝顧立雄以淺顯易懂的「先上車後補票」來說明台大校長遴選案爭議，既間接點出管主動補票合法，又點出修法不能溯及既往的法理，蔡政府，難道還要再硬拗下去嗎？