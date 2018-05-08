親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

張國煒：我回來了 還帶著星宇回來了

濁水溪變清澈恐有大事發生？ 專家呼籲民眾這麼做

【重磅快評】感謝顧立雄的「先上車後補票」幫管爺解套

2018-05-08 14:28聯合報 主筆室

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
分享

台大教授管中閔出任台灣大哥大獨董爭議，金管會主委顧立雄昨天在立法院財委會表示，未來會修正規定，修正這種「先上車後補票」的爭議。顧立雄的說法，正適足打了反管者主張管兼職違法的臉，也等於幫管解了套。

大家都有搭乘台鐵的經驗，也都知道搭火車要先買票。既然如此，為何台鐵在火車上還會讓列車長、查票員背個補票機讓乘客補票？答案就在於法律規定是死的，但社會情狀百變萬端，如果沒有彈性作為因應，那社會運轉還會順暢嗎？

「先上車後補票」正是這個適應突發狀況的合情、合理、合法的產物。在有些緊急情況，例如火車即將到站、但售票台或售票機無法即時消化人潮，因應的作法就是先讓乘客上車，再找列車長、查票員補票。

不過也別忘了，列車掌不可能讓所有沒票的乘客都補到票，但台鐵也不是冤大頭認栽，它清楚規定，無票旅客上車後如果是主動向列車長或查票員申請補票者，補收起程站至到達站間票價；如無正當理由或於驗票時始聲請補票者，除補收應收票價外並加收已乘區間五成票價，起程站不明時，應自該次列車之始發站或最後驗票完畢站起算。

什麼意思呢？如果乘客主動向列車長補票，那就等於你買車票一樣完全合法；如果是被查到無票，那就屬違法情況，因此得處以五成票價、上車的車站若不明還得自始發站起算等處罰。

回歸台大校長遴選案，管中閔先獲系、院、校方同意出任台哥大獨董，先出席台哥大董事會（於緊急情況先上車，也等於主動告知列車長要補票），然後再獲台大校務會議通過（取得補票票據），請問那裡非法了？有些反管者拿名嘴彭文正兼職案認為違法，殊不知彭兼職並未事先告知校方（被查到無票或面臨列車長查票時才坦言無票），反而凸顯管的合法兼職獨董、更為理直氣壯。

顧立雄說，未來會修正規定，修正這種「先上車後補票」的爭議。如果顧立雄還有一絲法律人保障人權觀念，當知這正是行政法上所謂的行政罰法定原則，又稱「處罰法定原則」。也就是說，政府如果認為所有的無票上車者都應處罰、或要封死補票的可能一律趕下車，就必須修法有所依據；更重要的是，修法之後不能溯及既往處罰。從此來看，管又有何違法，又為何不能上任？

法律沒有那麼難懂，難懂的是刻意玩法弄法者操弄法律的心。感謝顧立雄以淺顯易懂的「先上車後補票」來說明台大校長遴選案爭議，既間接點出管主動補票合法，又點出修法不能溯及既往的法理，蔡政府，難道還要再硬拗下去嗎？

列車顧立雄台大
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

公文說明白 學者：跨部會會議只是掩飾拔管大戲

2018-05-08 11:37

新五四運動 段宜康：沒看過這麼多歡樂又搶鏡頭的媽媽

2018-05-08 10:15

被點名「出來管管你兄弟」 管中祥：該清的就清一清

2018-05-08 07:43

「拔管」公文未提准或駁 律師：教育部心虛玩文字遊戲

2018-05-07 20:03

台大自掐哥致歉後 游淑慧：和平訴求已被破壞

2018-05-07 18:58

教育部來文「龜速」 台大教授：想必如坐針氈

2018-05-07 18:40

賴士葆：政府對獨董「興大獄」

2018-05-07 14:28

兼任爭議 曾銘宗：12家金控 18位教授兼獨董

2018-05-07 14:28

遭質疑「有領錢」？台大自掐哥今致歉：純屬戲言

2018-05-07 13:38

台大學代會挺拔管 孫大千：護航新威權 良心呢？

2018-05-07 08:02

教師代表拒出席課審大會 教部盼溝通化解

2018-05-06 19:04

潘姓學生遭前外交官毆打？ 他諷：綠色戲劇新秀

2018-05-06 18:40

台大「自掐哥」有領錢？ 游淑慧批：誰派你來的

2018-05-06 18:08

郭大維：貼政治標籤解決不了問題

2018-05-06 13:28

台大教授出走 教育部：個人選擇無法評論

2018-05-06 13:25

拔管後遺症 台大教授恐爆逃難潮！

2018-05-06 13:23

新五四運動後 台大發聲明：保護師生言論自由

2018-05-06 12:44

李鴻源爆：綠軍擔任獨董 一大堆

2018-05-06 11:32

獨／台大代理校長寫信給全校：貼政治標籤解決不了問題

2018-05-06 11:22

拔管爭議延燒 李錫錕：重回黨國體制控制校園老路

2018-05-06 10:38

台大香港校友會抗議「拔管」　動員全球校友譴責干預

2018-05-06 10:00

怕拔管惡勢力？ 民進黨野百合世代談新五四會轉彎

2018-05-06 10:00

對國家政治紛爭失望！教部拔管 教師爆「逃難潮」

2018-05-06 08:22

葉匡時批政府獨裁、可恥 為拔管把人才統統趕出去

2018-05-06 08:20

台大校長遴選事件 黃國昌：應該多聽聽學生的聲音

2018-05-06 00:05

年輕人和老人爭執你幫誰？前駐韓外交官：只有拉衣領！

2018-05-05 23:35

台大12日因應管案 學生代表籲儘速定奪

2018-05-05 22:40

台大新五四運動推擠衝突學生提告 前外交官：沒打人！

2018-05-05 22:03

捍衛台大自主 疾呼該管就管

2018-05-05 16:19

反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大敦品勵學校訓

2018-05-05 15:43

馬英九洪秀柱到台大「反拔管」 范世平：藍營取暖大會

2018-05-05 15:37

響應新五四 美台大校友向駐美代表抗議

2018-05-05 13:27

看拔管案 韓國瑜：再這樣下去，管連人都無法做

2018-05-05 13:02

台大新五四運動 徐國勇：管中閔違法就是違法

2018-05-05 11:24

台大新五四運動參與學生比例低 王丹諷：徒留笑柄

2018-05-05 07:33

老電視新聞人「台視同學會」聯名抗議政治介入校園

2018-05-05 02:19

響應「新五四運動」 華府台大校友籲教部「收回成命」

2018-05-05 00:09

藍委送黃絲帶給賴揆 突襲教長室

2018-05-05 00:07

交大、中大綁黃絲帶 成大兩派爆推擠

2018-05-05 00:02
看更多

熱門文章

「拔管」公文未提准或駁 律師：教育部心虛玩文字遊戲

2018-05-07 20:03

怕傷及自已人？ 教育部拔管公文不打獨董「偷跑」了

2018-05-08 10:55

教部拔管後10天 龜速公文今送至台大

2018-05-07 15:46

台大自掐哥致歉後 游淑慧：和平訴求已被破壞

2018-05-07 18:58

被點名「出來管管你兄弟」 管中祥：該清的就清一清

2018-05-08 07:43

推翻遴選又一案！文大準校長盧希鵬：傷害台灣私校精神

2018-05-07 18:13

拔管公文送台大：遴委會及校務會議未實質處理遴選瑕疵

2018-05-07 16:26

教育部來文「龜速」 台大教授：想必如坐針氈

2018-05-07 18:40

新五四運動 段宜康：沒看過這麼多歡樂又搶鏡頭的媽媽

2018-05-08 10:15

台大「管校長」 教部公文沒寫准或駁

2018-05-07 23:57

大學指考不印准考證 國文科改全卷選擇題

2018-05-07 20:50

公文說明白 學者：跨部會會議只是掩飾拔管大戲

2018-05-08 11:37

影／國中會考入闈 台師大：命題重生活化、情境化

2018-05-07 15:21

大學想出國交換怕沒錢？ 過來人算給你看：存得到！

2018-05-08 08:59

統測國文題目空泛 坑殺重視實作的高職生

2018-05-08 00:42

【重磅快評】感謝顧立雄的「先上車後補票」幫管爺解套

2018-05-08 14:28

家有指考生 呂秋遠：別用激將法不要過度關心

2018-05-08 06:27

杏壇芬芳三連霸 瑞工數學教師「管子」好威

2018-05-07 22:26

107學年度指考今天起報名 取消製發准考證

2018-05-08 07:23

台大校長案 教育部發函要求重啟遴選

2018-05-08 13:44

全教總：要求吳茂昆下台 跟台大校長案無關

2018-05-08 12:04

新課綱還沒實行 統測國文8800字連教師都挫折

2018-05-07 23:26

英頂大作弊飆增30％ 論文可網購、槍手在校園發名片

2018-05-08 11:15

初審過關！國家語言入國教 新課綱實施後三年上路

2018-05-08 00:37

大學申請放榜 學長姐都給準大一生什麼忠告？

2018-05-08 14:08

今年大學指考沒准考證 國文、公民全選擇題

2018-05-07 23:39

雲科大產學合作 讓創業團隊進駐打造YunTech矽谷

2018-05-07 19:09

鑄造產學專班高起薪 高三實習25K、大學畢業50K

2018-05-08 13:49

「海島遇見海鮮」 龍華科大觀休系摘特金獎

2018-05-07 19:57

國中會考入闈 報考人數少1.3萬

2018-05-07 23:28

會考生活英語／生活篇 幫媽媽慶祝母親節

2018-05-08 08:40

兩岸民辦高校校長論壇 上海來取經朝陽科大「三創」

2018-05-08 00:48

拍片紀錄基隆小漁村興衰 龍華科大師生獲大觀盃特金獎

2018-05-07 16:29

圖擊隊／「瑞典肉丸」來自土耳其

2018-05-08 09:18

漫畫入課本！ 北斗神拳教國中生「什麼是愛」

2018-05-08 12:12

sex性教室／防性侵的10點注意

2018-05-08 12:07

教部號召資訊志工 協助偏鄉數位教育

2018-05-07 23:43

找回辭典和台灣社會的連結 年度新詞擬恢復公布

2018-05-08 11:45

「課本裡學不到的英文」出書

2018-05-07 23:44

論文賽穩健作答 義峰高中雙冠

2018-05-07 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top