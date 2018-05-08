南部水情吃緊水稻結穗農民急 嘉義凌晨降雨暫止渴

2018-05-08 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣農業大縣，近期南部水情吃緊，碰到水稻孕穗生長期，水份供應不足嚴重影響稻米品質，今天凌晨嘉義降雨1小時多，只降下29毫米雨量，農田暫時止渴，農民說，若降雨未持續，稻作收成減少。

縣長張花冠日前到轄區農田巡查，要求農田水利會掌水工做好分區供灌，讓水庫供灌出來的水，都能有效被使用；太保市是重要有機米產區，農民出身、曾獲十大傑出農民市長黃榮利說，目前是水稻最重要結穗生長期，供灌不正常，農民心慌，還會產生搶水情形。

今天清晨雨勢不大，但對乾旱已久農田，這陣雨量暫時止渴，可以撐一周，若老天再不賞臉降雨，稻作恐嚴重欠收，今天媽祖誕辰，他特別祈求媽祖慈悲降雨。水利會太保工作站說，目前停7天灌7天，由水利會統一調節，農民要求正常供水，工作站無法決定。

張花冠說，前嘉南農田水利會灌區採供7停7或供8停8，如持續都沒下雨，後續供水可能會改成供7停9，那地處灌區後段區位的田地可能會受乾旱危害更嚴重。

農業處指出，依水利會灌溉區域水稻生長階段，水稻大概在穎花分化後時間，穗肥均已施完一周，依目前生育狀況，一期作水稻成熟期應會在6月7日至15日左右，此階段水份若供應不足，會影響稻米產量及米質(白堊質及青米粒會增加)。