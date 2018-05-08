公文說明白 學者：跨部會會議只是掩飾拔管大戲

2018-05-08 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部4月27日駁回管中閔的台大校長當選人資格，台大昨天已收到教育部的「最速件」公函。有學者表示，從公文內容可看出「跨部會會議只是掩飾拔管大戲」，且教育部趁機在公函中，擴張自身遴選權限。

文化大學行政管理學系助理教授項程華表示，依據教育部公函的主旨，就是駁回台大校長遴選結果，並要求重新辦理校長遴選。但教育部回函引用法務部解釋，認為迴避原則仍有行政程序法的適用，這似乎是諮詢法務部意見才做決定，但是法務部在上述100年針對校長選舉一般遴選過程有行政程序法的適用，在該解釋後另有105年針對各校校長遴選的迴避有特別規定時，應尊重各校特別規定。

此外，教育部自己也針對台大遴選的迴避規定去函要求與教育部所定的校長遴選迴避規定一致，都只限於校長候選人才能提出。項程華直言，現在不論法務部最新的解釋、教育部自己的遴選辦法，全部都不管，跨部會會議開了又有何用？

項程華更指教育部「趁機擴權」，他表示，教育部引用高雄高等行政法院（行政訴訟的第一審）判決理由，在成大校長遴選時在校學生有無遴選公告提出不服可否有當事人資格提出訴願、行政訴訟一案，該法院認為教育部有校長決定權而聘任之決定，對學校、校長而言屬於行政處分。

項程華表示，教育部趁機在拔管案回函中，擴張自身遴選權限。他說，其實，該法院判決之後仍可上訴到最高行政法院，並且成大校長一案，同一批原告稍早也向台北高等行政法院、最高行政法院提出訴訟，經查兩項判決都未持相同見解，認為教育部有大學校長決定之權。「相反的，各行政法院都認為校長之聘任都屬於對學校、校長的行政處分，打臉了教育部的見解（不是行政處分、不能行政救濟）。」