學者：藥食同源全世界都推廣 我國怎限制發展？

2018-05-08 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



東方人幾千年來推廣藥食同源，也講求預防勝於治療。學者認為，這些具有保健功效的食材，在民間都已經吃了上百年、上千年，要這樣規範，應該要更審慎的評估，不應該剝奪人民應有的健康權。

台大食品科技研究所食療研究室特聘教授沈立言表示，華人的祖先講求藥食同源與醫食同源，尤其在中醫藥第一本重要的典籍「黃帝內經」就強調養生保健的重要性，書中典籍也提出「上工治未病」的觀念，意思是，「最上等的醫師是治療還沒有發生的疾病」。

沈立言說，這是傳統中醫藥食療的智慧與觀念，認為政府應該教導民眾，如何運用唾手可得的食物，吃出營養、健康、要怎麼吃才不會出錯。要管制原本民間就已經吃了上百年、上千年的食物，應該要非常謹慎評估，不應剝奪人民原有保健養生的健康權。

他建議，衛福部應該結合傳統醫學、食品營養、藥學、農業等跨領域的專家多討論，才能提升、中醫藥食療的品質，也才能真正造福人民健康；這種中醫藥食療，是華人老祖宗的智慧，全世界都努力在推廣，藥食同源與醫食同源，以及預防醫學的重要觀念，我國怎麼自己縮限產業發展呢？