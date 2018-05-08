德學者沃爾夫・弗洛默 獲第11屆杜聰明獎

2018-05-08 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



科技部今頒發第11屆杜聰明獎給德國學者沃爾夫・弗洛默（Wolf B. Frommer），表揚他在生命科學領域的卓越貢獻，更是第1位發現醣膜蛋白家族的學者，探討其在植物、動物與癌細胞角色。沃爾夫・弗洛默表示十分榮幸，但將殊榮歸功於與他合作的所有研究室成員。

第11屆杜聰明獎今早在中研院頒獎，為科技部2006年結合研究獎勵、國際合作及計畫補助所設立的獎項，更是台灣對國外學者頒發之最高學術榮譽獎項，與德國宏博基金會在2007年簽署「杜聰明—宏博研究獎」協議，雙方互相頒發獎項，表揚國家優秀學者。

沃爾夫・弗洛默任教於杜塞道夫海因里希・海涅大學，並在2015年獲選為德國國家科學院院士。他除了發現醣膜蛋白家族以外，更研發許多創新生物應用工具，如螢光生物感應子用於快速發現未知的蛋白，近期又新研發出可實際視覺化監控組織或器官的蛋白活性工具。

沃爾夫・弗洛默今特地來台領獎，受訪時表示「杜聰明獎」是台灣頒發給國外學者的最高榮譽，因此對此感到十分榮幸，但他希望將獎項歸功於合作的所有研究室成員，因為若沒有他們，就沒有這份研究成果。

中研院農業生物科技研究中心助研究員何承訓曾待過沃爾夫・弗洛默的研究室，此次亦是推薦者，他指出沃爾夫・弗洛默去年才剛得到「宏博研究獎」，今年又獲「杜聰明獎」，連續兩年前後獲獎，可謂相輔相成。何承訓說，未來會與沃爾夫・弗洛默合作，共同發展「螢光蛋白共振」技術，創造一個可在活體內偵測代謝體的生物感應器。