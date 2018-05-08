台南高屏大雨特報！彭啟明：西半部今天上午都要留意

2018-05-08 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天台南、高雄及屏東有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天凌晨2、3點，鋒面中發展起來的中尺度對流系統，非常不穩定的閃電區域，從新竹附近移入台灣，隨後整片雷電發展很劇烈的雲帶移入，西半部從高雄以北都有雨勢。這道鋒面前緣的不穩定區域，是很典型的冷暖空氣間發展的颮線，非常的不穩定，昨天在金門發展的1小時雨量接近90毫米，3小時200毫米，這樣的雨勢下到哪裡，就容易有災情，提醒今天上午西半部都要留意，尤其中南部山區。

清晨在北部雖然最劇烈的降雨帶已經通過，他說，雨勢和金門相比，還是相差一截，在新竹苗栗山區，最多也接近80-100毫米，上午觀察焦點是南部，但整體水氣還是很多，還是有很劇烈的中小尺度系統發展中，低窪敏感區域要多注意，而且聽到雷聲也要請入室內。

這波鋒面今天通過台灣，當中的冷空氣已經接近台灣，不少地方的溫度已經降到21-22度，和昨天同時間25-27度相比有不少落差，他說，今天外出建議有長短袖的差別，感受上有明顯不同，務必要有所調整，敏感族群要多留意。

預計周三開始，水氣將會逐漸減少，逐漸的轉晴回溫，周四、周五之後又會回到典型悶熱的天氣型態，彭啟明說，將至少持續到下周一、下周二，周末母親節假期的天氣是相對穩定有點悶熱的天氣類型，午後可能靠山區有局部雨勢，很適合外出走走。

他說，目前看未來1、2周，都還看不到典型梅雨鋒面影響台灣的情境，這幾波都還是很快速通過類型，和典型梅雨有綜觀尺度的條件支撐有很大的差距，不過型態上，今天的閃電雲系狹長的發展，已經很類似梅雨鋒面劇烈降雨的特徵，如果有活動，需要多注意氣象預測，這樣雨勢務必要能避就避，不要覺得都做好事，不會被雷打到，昨天在金門附近就發展3000多次的閃電發生，密度非常的高，要多留意。

中央氣象局說，今天、明天鋒面通過及東北風增強，今天西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨；明天中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。周四東北風影響，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲。

周五至下周一各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。