豪雨特報！吳德榮：劇烈天氣強降水又轉涼

2018-05-08 06:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



梅雨鋒面接近 各地注意強降雨。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市及台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、宜蘭地區、高屏地區及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨2時雷達回波圖顯示，呈現線狀的回波，長度超過200公里；閃電偵測資料顯示有密集閃電伴隨；以時速40公里，由西向東、移入台灣。新竹及梧棲於2時前後，氣溫驟降了約6度之多，苗栗很多的雨量站於2時至3時前後，時雨量超過50毫米；此皆為中尺度對流系統(颮線)及其通過的特徵。

他指出，梅雨季節的鋒面之前，西南氣流強及暖濕空氣造成大氣的不穩定，常在其中發展出所謂的中尺度對流系統，伴隨短時強降水及劇烈天氣如雷擊、強風、冰雹等，昨天下午金門遭遇到的強度更強，時雨量超過90毫米、3小時近200毫米，也造成淹水的現象。今晨因颮線後的冷區移入、氣溫驟降，梧棲最低溫降至21.1度、新屋21.9度、新竹21.9度，明顯轉涼。

吳德榮表示，今天鋒面前西南風較昨天減弱、但水氣多，大氣的不穩定度，雖已較昨天影響金門時減小，但仍激發中尺度對流系統(颮線)，並於清晨移入台灣。地面鋒面則於中午前後才會抵達北台灣，各地都先後會受到鋒面前的對流系統及鋒面的影響，皆有降雨的機率，北台灣轉涼，其他地區降雨時也稍轉涼。

吳德榮說，還得多注意氣象局所發布的即時訊息及特報，因為短時強降水及劇烈天氣仍有機率發生。明天鋒面南移，不穩定的大氣也往南調整，中南部仍應注意。周四、周五鋒面減弱，氣溫回升，台灣附近大氣仍不穩定，午後易有局部性雷陣雨。周六至下周一天氣暖熱，各地為晴午後多雲，山區午後有對流發展，並有擴展至平地的機率。

中央氣象局說，今天、明天鋒面通過及東北風增強，今天西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨；明天中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。周四東北風影響，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲。

周五至下周一各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。