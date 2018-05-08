梅雨鋒面通過 全台各地注意強降雨

2018-05-08 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



梅雨鋒面接近 各地注意強降雨。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 梅雨鋒面接近。氣象局提醒，各地留意局部強降雨發生。

氣象局臉書粉絲頁「報天氣」指出，梅雨鋒面前的西南風開始了一波前奏，昨天下午金門60分鐘內最大就降下了90毫米以上的雨量，東南邊的大武也出現37度以上的焚風。

氣象局指出，梅雨鋒面昨深夜靠近，預計今天通過台灣，通過的時候金、馬、澎、西半部、東北部有局部大雨，局部地方嚴防瞬間大雨、雷擊和強陣風。

氣象局指出，明天仍持續受到梅雨影響，北部雨勢趨緩，不過南部和中部還會持續明顯的雨勢。