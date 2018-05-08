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梅雨鋒面通過 全台各地注意強降雨

2018-05-08 05:02聯合報 記者董俞佳╱即時報導

梅雨鋒面接近　各地注意強降雨。圖／聯合報系資料照片
梅雨鋒面接近　各地注意強降雨。圖／聯合報系資料照片
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梅雨鋒面接近。氣象局提醒，各地留意局部強降雨發生。

氣象局臉書粉絲頁「報天氣」指出，梅雨鋒面前的西南風開始了一波前奏，昨天下午金門60分鐘內最大就降下了90毫米以上的雨量，東南邊的大武也出現37度以上的焚風。

氣象局指出，梅雨鋒面昨深夜靠近，預計今天通過台灣，通過的時候金、馬、澎、西半部、東北部有局部大雨，局部地方嚴防瞬間大雨、雷擊和強陣風。

氣象局指出，明天仍持續受到梅雨影響，北部雨勢趨緩，不過南部和中部還會持續明顯的雨勢。

氣象局梅雨金門
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