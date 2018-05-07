雙贏彩第107013期 頭獎1注中獎

2018-05-07 23:04 中央社 台北7日電



雙贏彩第107013期今晚開獎，中獎號碼為01、20、13、17、23、19、03、05、02、11、06、18。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1500萬元。

貳獎有47注中獎，各得獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。