別讓愛來不及 創世籲子女母親節說我愛妳

2018-05-07 20:00 中央社 屏東縣7日電



「媽媽，母親節快樂，謝謝您的付出，沒有妳就沒有我們」邱灴煒、邱芝運兄弟今天到創世基金會屏東院，向車禍成植物人的媽媽說「我愛妳」，看到媽媽神情激動，兄弟紅了眼眶。

創世基金會屏東院在母親節前夕，邀請植物人媽媽的子女，親自到院或電話或卡片向自己的媽媽說「我愛妳」，不要讓愛來不及。

邱媽媽前年10月發生車禍，去年5月住進創世。邱灴煒兄妹3人各寫一張卡片，今天到屏東院掛在媽媽的床頭邊。妹妹有事未出席，兄弟倆在媽媽的耳邊輕聲唸著卡片，兩人寫著「每年的母親節總是一家人一起吃飯，今年，我們還是等著像以前一樣全家人一起吃飯」。

邱灴煒告訴媽媽「過去都是媽媽妳處理我的爛攤子，我讓妳操心，對不起」；邱芝運則跟媽媽說「以前..不珍惜所擁有的幸福，..現在我會想了，我還在等媽媽起來，一起出去玩，一起吃飯」兄弟兩人分別唸著卡片，看見媽媽神情激動了起來，兩人眼眶也紅了。

丘灴煒說，小時候媽媽從不讓他們為錢煩惱，總是省吃儉用，辛苦照顧3兄妹還有失智的爺爺、奶奶；現在自己長大了，媽媽卻倒下，很遺憾沒能親口說出感謝，這次參加創世活動，希望提醒大家，愛應該平時就說出來。

創世屏東院院長林艾樺說，院內目前收容有43位植物人，其中有20名女性，臥床前也都是為家庭辛苦付出的媽媽。許多家屬會像邱家兄弟一樣下班後或假日到安養院陪陪媽媽，這份深刻感情，讓護理同仁也都深深感動。

為慶祝母親節，創世義工發起手做康乃馨活動，預計製作1000支，只要民眾捐贈3、4月或5、6月發票10張，就可索取一支，同時呼籲大家，母親節向最愛的媽媽大聲說「我愛你」。