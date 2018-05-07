親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

阿里山森鐵支線票根 可換日本森鐵車票

2018-05-07 21:09中央社 台北7日電

民眾從即日起，憑使用過的阿里山森林鐵路支線一日券、二日券，可以免費兌換日本黑部峽谷鐵道「宇奈月－(木舉)平」區間的去回車票，一次付費飽覽兩地森林鐵道風光。

農委會林務局今天發出新聞稿表示，阿里山林業鐵路從103年起與日本姊妹鐵路－黑部峽谷鐵道聯合辦理票證互惠措施活動，今年活動從即日起到11月30日止。

林務局說，民眾只要憑使用過的「阿里山林業鐵路支線一日券、二日券」可以免費兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月－(木舉)平」區間的去回車票，也可用黑部峽谷鐵道此區間票根免費兌換「阿里山林業鐵路支線二日券」，希望透過互惠措施，可以吸引更多遊客到訪。

林務局指出，黑部峽谷鐵道位於日本富山縣，是早期為開發黑部川水利資源所興建的專用鐵路，與阿里山林業鐵路同屬762mm軌距系統的登山鐵路。

林務局說，車票互惠措施，除了鼓勵更多旅客搭乘阿里山鐵道觀光旅遊之外，更期望藉由活動延伸阿里山森林鐵路的價值，增加民眾對於登山鐵路的瞭解與認同，凝聚永續經營此一文化資產的共識。

除此之外，林務局也希望藉由接軌國外的知名鐵路，提升阿里山森林鐵路的國際能見度，厚植後續申登世界文化遺產的可能性。

阿里山鐵道森林鐵路
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

有車=/=要買車 月租把愛車開回家

2018-05-07 21:51

落石預警封路 阿里山十字村段十日前每晚8點封閉

2018-05-07 19:12

台灣將有7條國家級綠道 4年內完成3條

2018-05-07 19:03

拓展小三通客源 花蓮金門下月直飛

2018-05-07 18:56

剩飯菜重複加熱恐致癌 老媽拜託別再「撿菜尾」

2018-05-07 18:55

為救跌倒七旬翁 護理師急出手拉人卻自撞消防栓

2018-05-07 18:52

食品廣告違規101次竟只罰71萬 食藥署祭裁量新制

2018-05-07 17:35

農業大數據 菜價漲跌能掌握

2018-05-07 17:15

台灣也要跟進長灘島？ 3大離島擬實施遊客總量管制

2018-05-07 16:41

馬鈴薯發芽不能吃 那薑發芽可以嗎？

2018-05-07 16:09

規畫暑假出遊！阿聯酋航空台北飛倫敦6,555元起

2018-05-07 15:06

獎落基隆 花50元買「雙贏彩」抱回首個頭獎1500萬元

2018-05-07 14:57

下午注意豪雨！新北及宜蘭等4縣市豪雨特報

2018-05-07 14:54

綠博第40萬幸運兒獲大獎 碩二生驚呼：是我嗎？

2018-05-07 14:10

「中途換駕駛」入法規範 交通部允諾評估成效

2018-05-07 14:08

夏天食慾不振 新營醫院：按內關穴、吃四神粥

2018-05-07 13:03

影／蘇花改公車深入後山 客運業者：初期恐慘淡

2018-05-07 12:20

奇幻！台中無患子林步道四季風貌變化大

2018-05-07 11:57

世界最大！高雄展覽館萬米大佛畫像上午展開布展作業

2018-05-07 11:36

誇大不實食品廣告罰不怕？ 食藥署新制可要求下架

2018-05-07 11:31

「讓你多看一眼」日本茨城機場的經營之道

2018-05-07 11:25

故宮南院廠商大量解雇暫緩協商 廠商：還未做最後決定

2018-05-07 11:20

驚嘆花蓮之美 澳洲代表流利中文讚台灣有3好

2018-05-07 11:18

燃油附加費5個月來首漲 8日起出國變貴

2018-05-07 11:16

台南知名咖啡館禁12歲以下入內 規定引網友論戰

2018-05-07 11:15

透明景觀平台 賞瀑布溪谷森林美景

2018-05-07 11:13

龍應台體驗鄉居美好 在大武山下找到普羅旺斯

2018-05-07 11:03

看了心真的暖起來！十大厭世插畫家撫慰你的心

2018-05-07 10:56

罹3癌女童 邱湘云凌晨離世

2018-05-07 10:36

菜販眩暈送醫 愛心護理師急診幫賣菜

2018-05-07 10:19

你敢吃香蕉皮嗎？日本新香蕉連皮也能吃

2018-05-07 09:44

東海岸小野柳、三仙台 未申請使用無人機 開罰

2018-05-07 09:40

影／蘇花改今通大客車 遊客一早七點半搶頭香

2018-05-07 09:39

跪著哭求前任別走？分手後千萬母湯做的10大孬事

2018-05-07 09:29

今晚起鋒面影響全台大雨！一張圖看懂本週天氣

2018-05-07 09:10

周二到周四各地有雨 出門要帶傘

2018-05-07 05:01

明起降雨多 空氣轉好

2018-05-07 05:01

星期評論／苗栗重度急救責任醫院 缺「醫」不可

2018-05-07 01:02

蘇花改中仁隧道北上線 貫通

2018-05-07 00:15
看更多

熱門文章

台灣「薪情」差？ 年收不到百萬竟贏9成上班族

2018-05-07 10:07

台南知名咖啡館禁12歲以下入內 規定引網友論戰

2018-05-07 11:15

金門藍眼淚今年大爆發！「追淚人」歡喜把淚捧手踩腳下

2018-05-06 23:55

台灣港務公司徵才203名 月薪最高8萬1千元

2018-05-07 09:23

鐵飯碗好難搶！他考清潔隊員 筆試99分卻落榜

2018-05-07 13:27

周二到周四各地有雨 出門要帶傘

2018-05-07 05:01

8日鋒面再報到 20縣市發布豪雨特報

2018-05-07 20:36

唐綺陽星座運勢週報：衝突增強小心！巨蟹兩情相悅 雙魚正財運佳

2018-05-07 07:40

下午注意豪雨！新北及宜蘭等4縣市豪雨特報

2018-05-07 14:54

馬鈴薯發芽不能吃 那薑發芽可以嗎？

2018-05-07 16:09

今日星座運勢／雙魚 接觸不同領域 拓展專業視野

2018-05-07 00:00

獎落基隆 花50元買「雙贏彩」抱回首個頭獎1500萬元

2018-05-07 14:57

考清潔隊員99分竟落榜 桃市環局：因有1500人滿分

2018-05-07 18:51

東海岸國家露營區 將開放承租業者自訂收費

2018-05-07 11:12

文蛤漲 漁民賠 農委會救文蛤產業

2018-05-06 23:28

今晚起鋒面影響全台大雨！一張圖看懂本週天氣

2018-05-07 09:10

驚嘆花蓮之美 澳洲代表流利中文讚台灣有3好

2018-05-07 11:18

追拍藍眼淚 他連鞋子都不見

2018-05-06 23:55

影／蘇花改公車深入後山 客運業者：初期恐慘淡

2018-05-07 12:20

東海岸小野柳、三仙台 未申請使用無人機 開罰

2018-05-07 09:40

搭客運經蘇花改 七天免費

2018-05-06 23:55

不談速食戀愛！一旦認定就想長相廝守的生肖

2018-05-07 14:30

故宮南院廠商大量解雇暫緩協商 廠商：還未做最後決定

2018-05-07 11:20

吃「日本拉麵冠軍」免排隊！超商攜手麵屋一燈開賣鮮食

2018-05-07 16:40

「讓你多看一眼」日本茨城機場的經營之道

2018-05-07 11:25

六都勞檢覆蓋率不到1成 立委疾呼勞動部「麥擱騙」

2018-05-07 12:27

六福村白犀牛保育成果豐 12國專家齊聚求犀仔

2018-05-07 13:22

罹3癌女童 邱湘云凌晨離世

2018-05-07 10:36

明起降雨多 空氣轉好

2018-05-07 05:01

屏東林邊溪出海口 近日傳兩起鯨豚擱淺

2018-05-07 14:58

剩飯菜重複加熱恐致癌 老媽拜託別再「撿菜尾」

2018-05-07 18:55

星巴克攜手Paul & Joe推聯名商品 5月14日開賣

2018-05-07 14:25

台灣將有7條國家級綠道 4年內完成3條

2018-05-07 19:03

三度攜手Paul&Joe 星巴克推限量聯名商品

2018-05-07 15:26

跪著哭求前任別走？分手後千萬母湯做的10大孬事

2018-05-07 09:29

奇幻！台中無患子林步道四季風貌變化大

2018-05-07 11:57

台灣也要跟進長灘島？ 3大離島擬實施遊客總量管制

2018-05-07 16:41

規畫暑假出遊！阿聯酋航空台北飛倫敦6,555元起

2018-05-07 15:06

她們的世界／陳穎亭，沁染時間封存記憶

2018-05-07 06:00

婚姻中沒有人懂她的心情！心力交瘁更看透男人

2018-05-07 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top