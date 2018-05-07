阿里山森鐵支線票根 可換日本森鐵車票

2018-05-07 21:09 中央社 台北7日電



民眾從即日起，憑使用過的阿里山森林鐵路支線一日券、二日券，可以免費兌換日本黑部峽谷鐵道「宇奈月－(木舉)平」區間的去回車票，一次付費飽覽兩地森林鐵道風光。

農委會林務局今天發出新聞稿表示，阿里山林業鐵路從103年起與日本姊妹鐵路－黑部峽谷鐵道聯合辦理票證互惠措施活動，今年活動從即日起到11月30日止。

林務局說，民眾只要憑使用過的「阿里山林業鐵路支線一日券、二日券」可以免費兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月－(木舉)平」區間的去回車票，也可用黑部峽谷鐵道此區間票根免費兌換「阿里山林業鐵路支線二日券」，希望透過互惠措施，可以吸引更多遊客到訪。

林務局指出，黑部峽谷鐵道位於日本富山縣，是早期為開發黑部川水利資源所興建的專用鐵路，與阿里山林業鐵路同屬762mm軌距系統的登山鐵路。

林務局說，車票互惠措施，除了鼓勵更多旅客搭乘阿里山鐵道觀光旅遊之外，更期望藉由活動延伸阿里山森林鐵路的價值，增加民眾對於登山鐵路的瞭解與認同，凝聚永續經營此一文化資產的共識。

除此之外，林務局也希望藉由接軌國外的知名鐵路，提升阿里山森林鐵路的國際能見度，厚植後續申登世界文化遺產的可能性。