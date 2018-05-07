大笑咳嗽就漏尿 婦女嚇到不敢出門

2018-05-07 18:38 中央社 台北7日電



今年55歲的陳姓婦人已經停經3年，日前出現頻尿問題，每次咳嗽、大笑、打噴嚏甚至會漏尿，導致全身出現異味，讓她嚇得不敢外出逛街，也不愛旅行，嚴重影響生活。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，根據2013年「國民健康訪問調查」顯示，40歲以上女性有19.2%一年內曾有無法控制小便的情形，其中79.2%是在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時發生，但僅有17.7%婦女尋求西醫治療。

國健署慢性疾病防治組長賈淑麗表示，更年期婦女由於皮下負責支撐的結締組織逐漸退化，導致陰道前壁的支撐力降低，因此可能導致骨盆腔脫垂與尿失禁，另有懷孕生產或骨盆腔大手術的婦女，也可能出現尿失禁的情形。

賈淑麗說，更年期婦女有3種常見的尿失禁類型，第一名是「應力性尿失禁」，只要咳嗽、打噴嚏、跑跳、放聲大笑或提重物時，就可能漏尿；其次是「急迫型尿失禁」，當想尿尿時，還來不及到廁所就漏尿；另有一種「混合型尿失禁」，則是上述兩種狀況同時出現。

她指出，有尿失禁困擾的婦女，經常會困擾要不要少喝點水、擔心有異味，更害怕在性行為時發生無法控制的漏尿情形，為了怕一直跑廁所，經常不敢出門。

賈淑麗提供3項建議，包括均衡飲食、維持正常體重及排便習慣，避免讓腹部有壓力，像是少穿太緊的衣服、過度運動、過度用力或是憋尿。

其次是避免膀胱過度擴張及小便太少，建議每小時飲水約100至150毫升，或是4小時喝不超過400毫升，一天總量約1500至2000毫升，養成定期排尿習慣，一天約8至10次。

此外，由於尿失禁大多是骨盆腔、尿道、膀胱的肌肉及韌帶退化萎縮所引起，可持續進行「凱格爾運動」，強化整體骨盆腔底肌肉的強度，也可以尋求醫師給予藥物、荷爾蒙或是以現代外科手術治療，可解決尿失禁的困擾。