影／昔日陳水扁隨行攝影師 今日鷹眼掃描嘉義之美

2018-05-07 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



民進黨立委李俊俋的粉絲頁近日相當不一樣，一張張嘉義美景照片，媲美西藏日出的嘉義祇園寺、在嘉義開業超過一甲子的針車行，還有百歲醫生看診照，人物細膩情感動人，讓人忍不住仔細觀看點讚，這些照片全出自攝影師「五米路」（吳居祿）之手，五米路更大有來頭，他曾任前總統陳水扁競選時期的隨行攝影師，兩次競選總統期間，幫陳水扁拍過的照片超過15萬張。

「當年跟著陳水扁大選快一年，跟老闆的默契，就是他一眨眼、一動手指，就知道快門要對準哪裏」，五米路對於過往與扁合作的經驗很低調，但歷過的精彩選舉過程，一提到總忍不住眉飛色舞，五米路大學唸新聞系，1999年陳水扁競選總部成立，2000年大選帶著相機跟著他拍遍台灣各地競選活動，直到陳水扁520就職才離開。

五米路離開後，加入新聞行列，在立法院、各大部會採訪，他形容拍新聞照片的記者很像鯊魚，相機就是工具，哪裏有血（新聞事件）就往哪裡衝，直到2004年陳水扁競選連任，扁團隊又找他加入，他回憶，當年面試他的幕僚羅文嘉、鄭文燦，現在都成了民進黨的中生代份子。

不愛攙和政治，只想拍照的五米路，2004年扁連任後，他再度選擇離開。這次離開，是徹底離開政治圈，開過工作室、拍過婚紗攝影，過不久為了照顧母親離開台北，回到故鄉嘉義，幫媽媽在家裡賣起臭豆腐。「這裏很小，甚至有點無趣，但也很溫暖，而且是家，甚至隨便路上遇到都是親戚」，五米路說，離開十多年，剛回到嘉義一切全然陌生，覺得自己好像局外人，連名店福義軒都不知道，秉持著對拍照的熱忱，他常常利用休息時間騎車在嘉義拍照，身上隨時帶著十多公斤的攝影設備，看到有感覺的人、事、物，便靜靜等待最好的時機按下快門。

直到前陣子李俊俋找他合作拍攝嘉義之美，五米路也徹底發揮對人的細膩觀察，幫李俊俋拍出一系列不同於政治人物給人的刻板印象照。像是立委頒獎時的傳統照片，他拍出的是艷陽下李俊俋發揮「暖男精神」，用手幫得獎人遮陽的照片。李俊俋說，透過五米路的照片，讓更多人看到嘉義之美，嘉義不只是一個樂活老人城市，還有更多人的故事，希望用照片向大家訴說。