「中途換駕駛」入法規範 交通部允諾評估成效

2018-05-07 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



客貨運超時工作案例層出不窮，日前發生貨運司機過勞加班，造成撞擊國道警察的死亡意外，震驚社會；立法院衛環委員會今天邀請勞動部就「現階段勞動檢查與成果」等進行專案報告。立委於臨時提案中也要求交通部，應針對試辦「中途換駕駛」方案，在6個月內提出可行性評估。

該項臨時提案由立委邱泰源提出，吳玉琴、陳曼麗委員共同連署。有鑑於因疲勞駕駛導致的傷亡車禍頻傳，為避免一再發生，除實施勞動檢查、落實勞動法令，也應積極推動各項預防措施，因此要求交通部辦理相關事項。

內容包括兩項，邱泰源說，一是部分客運業者已向公路總局申請試辦「中途換駕駛」，在長途行車路線設置中途停靠站，確保駕駛擁有充足的休息時間，以維護行車安全。要求交通部應在6個月內評估措施可行性，並研議明文納入法令規範。

第二是，國道服務區駕駛人休息室設施從民國100年啟用，不過經查，並非所有休息室都24小時開放，部分休息室有限制使用時間、床數或躺椅數不足等問題。

邱泰源質疑，國道休息室現況使原本「休息後再上路，降低疲勞駕駛肇事率」的設置大打折扣。要求交通部在3個月內檢視現有國道休息室及使用情形，檢討未盡完善之處並提出進度報告。