教委會通過國家語言發展法 鄭麗君：具有時代性里程碑

2018-05-07 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



文化部長鄭麗君。記者胡經周／攝影 分享 facebook 「國家語言發展法草案」今天教委會審查通過，108年新課綱上路後3年，中央教育主管機關應於各階段國民教育，將國家語言列為基礎或必修課程。文化部長鄭麗君表示，今天國家語言發展法送出委員會，「具有時代性的里程碑」。

鄭麗君受訪時表示，倡議國家語言發展法已經長達十幾年時間，歷經三波立法都沒有成功，今天送出委員會，是「跨出重要的一步」。這個版本有朝野立委的共識，也整合民間許多團體的意見，歷經多場公聽會，匯聚社會共識，期待盡快三讀通過，推動國家語言的復振和發展。

鄭麗君指出，其實相關的行政措施和施行細則都已經在草擬中，包括國家語言各級的範疇、目前傳承的情形，特別是傳承危機情況要進一步調查研究，根據傳承危機訂定相關復振及發展辦法，協調中央地方推動、落實。

她說，每個國家語言都是這塊土地上的寶貝，我們有責任讓每種國家語言不會消亡，「成為活的語言」，不僅是復振，還要發展。

鄭麗君表示，至於相關跨部會的工作，會由文化部積極統整和補充，例如教育部、原民會等等，包括：建立國家語言資料庫、研議成立國家語言發展中心，這些都會進一步研議配套。

鄭麗君指出，目前幾乎是本土語言和台灣手語都需要復振，但是可能會有一些個別推動的項目，這需要進一步協調，兼顧平等和多元精神。她說，面對傳承危機，各種語言必須針對特殊性和特殊性個別訂定。