影／蘇花改公車深入後山 客運業者：初期恐慘淡

2018-05-07 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



蘇花改今天開放大客車行駛，2客運業者分配路線，一條至東澳、一條南澳，從此市區公車深入東部後山，不過客運業者卻坦言，因為有鐵路且遊客也可以自己開車走蘇花改，初期該路線經營可能慘淡，隨暑假到，東澳東岳湧泉和南澳旅遊風氣盛，後勢才有待觀察。

因鐵路通但公路遠且危險，從民國71年起，蘇花公路就沒有市區公車可搭，但隨著今起蘇花改開放大客車通行，宜蘭縣政府協調國光客運、大都會客運從蘇澳經蘇花改到東澳，121路線至東岳湧泉，122路線抵達東澳後再上蘇花公路到到南澳車站，也就是說，相隔36年，蘇花公路將再有市區公車行駛讓乘客搭乘。

蘇花改蘇澳隧道口早上7點30分準時迎接第一班國光客運，該車將行經蘇花改後再行至蘇花公路，終點站為南澳火車站。「這是國光客運應盡的責任！」國光客運業務部副理鄭忠勇說，首發車當然是很興奮，不過更應該雀躍的是宜蘭鄉親。他也表示，商機和搭乘人數並非重點，而是提供宜蘭鄉親多一個大眾運輸的機會。

「路到哪裡，公路客運就應當開到哪裡！」大都會客運經理高燦煌表示，原本該大都會121班次是由蘇澳開到武荖坑，不過原路線已有其他業者開班行駛，足可滿足該區段民眾及遊客需求；蘇花改開放大客車後，原路線遂調整行駛至東澳，行駛班次是配合台鐵區間車時間，遊客從花蓮抵達東澳後可銜接至大都會客運，一路到蘇澳市區，蘇澳車站也可轉搭國道客運9028路至台北，也可順路遊玩蘇澳市區。