媽媽要保重 徒手治療擺脫腰椎滑脫痠麻痛

2018-05-07 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



第一式仰臥起坐：在有支撐的軟墊上仰臥，雙膝屈曲，縮腹慢慢彎曲軀幹，抬起至肩胛骨離開床面即可。照片／業者提共 分享 facebook 一名年約50歲的家庭主婦因打掃時滑倒跌坐，長達十年為腰部酸痛和腳麻所苦。就醫檢查發現是第二級腰椎滑脫併有狹窄，經過約一個月的徒手治療矯正脊椎，滑脫幅度獲得明顯改善至第一級，擺脫痠麻痛困擾，今年終於可以歡度母親節。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師楊書念指出，腰椎滑脫常發生的部位是腰椎第四至第五節、腰椎第五節至薦椎第一節之間，退化性滑脫好發於五十歲以上之女性。其症狀包括背肌僵硬、或兩側性之腰痛，尤其久站、走遠及提重物時症狀會加劇，還有坐骨神經痛，病人常感覺兩側性之臀部、下肢出現痠、麻、抽痛、無力等神經症狀。

引起腰椎滑脫的原因主要是外傷及長期姿勢不良、過度負荷，導致腰椎退化，一旦腰椎結構變弱，就易滑脫。若曾發生跌坐或長期負重工作後出現以上症狀則要特別小心，建議盡早至醫院檢查，早日發現、早日治療以免情況惡化！

至於滑脫的程度分為五級，第一至第二級以復健之保守治療為主，楊書念表示，除傳統的復健治療電療和腰椎牽引來改善外，更可積極採取徒手治療、運動治療和姿態矯正等三個「撇步」來調整已滑脫的脊椎排列。第三級以上或漸進式惡化須經醫師評估後，採取其他醫療方式積極介入。

楊書念物理治療師建議第一至第二級腰椎滑脫之患者可以接受腹部的肌力訓練和核心肌群訓練，他並示範以下兩式運動，以達穩定腰椎、防止滑脫惡化之效果，一組12下，一天五組。

第一式仰臥起坐：在有支撐的軟墊上仰臥，雙膝屈曲，縮腹慢慢彎曲軀幹，抬起至肩胛骨離開床面即可。