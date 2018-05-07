看了心真的暖起來！十大厭世插畫家撫慰你的心

2018-05-07 10:56 聯合新聞網 DailyView網路溫度計



示意圖。有時受夠了激勵文章，不然看點厭世圖文勇敢地活下去吧！圖／ingimage 分享 facebook

你，受夠了滿山滿谷的夢想嗎？

曾經有段時間，台灣的書店暢銷排行榜中，充滿了夢想類心靈雞湯，他們要你「每天早上，叫醒我的是夢想」、「夢想這條路，踏上了就要跪著走完」，但是，生活在這個世代的你，叫醒你的，到底是夢想還是無止盡的工作？

高工時低工資、看不見的未來、買不起的房子，什麼結婚、生小孩那叫做人生夢想，不叫人生規劃！今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》告訴你十大厭世圖文作家，在這個時代裡，與其用心靈雞湯買醉，不如用厭世圖文勇敢地活下去吧！

No.10 nagee

「我想用漫畫，引起社會大眾關注那些主流媒體沒有報導的重要議題」以肥宅形象(?)走紅的網路插畫家nagee，每每在尖酸苛薄的政治議題中，以幽默又諷刺的插畫，以及獨特又令人會心一笑的角色更讓網友引起共鳴，一幅「公民好忙」更是創下上萬的分享數，在台灣的公民真的是好忙啊！p.s其實nagee本人不但不是肥宅，還是又高又帥的動畫師啊！

No.9 厭世動物園

「我不覺得相信就會變更好，過度去吹捧『夢想』是不重要的，因為有沒有夢想其實是個人選擇。」這就是開設厭世動物園粉絲團的圖文作家，厭世姬的厭世哲學。從小，我們一定寫過「我的夢想」，小時候，我們要有夢想，長大後，我們要過五關斬六將，一路往上爬，但人生，可不可以不要這麼累？其實生存本身，就有意義！厭世姬不要你跪著追求夢想，其實認真地活下去，何嘗不也是一種偉大？

No.8 A Ray

肥宅語錄「要是連自己吃飽都沒辦法了，還談什麼生存？」「我沒什麼心機重的朋友，但體重重的倒是一大堆！」「輕輕鬆鬆，就月入數十萬！！！卡路里。」看到這些語錄，你也心有戚戚焉嗎？反正，努力就能有成果的，好像也只剩下體重而已，不如就當個快快樂樂月入數十萬卡路里的肥宅吧！

No.7 大陰盜百貨

接下來要介紹的，就是廣大的服務業心聲守護者大陰道⋯⋯咳咳，是「大陰盜百貨」的雞姐與陰盜哥！身為服務業的你，可能要看老闆臉色，可能還有業績壓力，最可怕的是，還有滿滿、滿滿滿滿滿的奧～客～啊！挑件衣服藍色跟綠色猶豫三個小時最後竟然不買了！？結完帳要求贈品，這就算了居然連衣架跟擺飾盆栽都要求帶走！？看完大陰盜百貨如何殘暴的對待奧客，然後，繼續充滿熱情的服務客人吧！

No.6 鬼門圖文

鬼門圖文的創作，一開始看著會讓人有點摸不著頭緒，綠壓壓的奇怪配色，加上一堆像是鬼魂般的人物，一般的圖文創作者都是以可愛或是特別的形象來創作，卻偏偏只有他，選了個鬼魂般的阿嬤化身！？在這種醜得好可愛的特別畫風之中，鬼門圖文最特別的是他那獨一無二的奇異幽默感，總能在日常生活中，發掘那種異想天開又完全沒有邏輯，卻能令你捧腹大笑的小事。搭配上這種摸不著頭緒的畫風，總而言之就是莫名其妙卻又療癒得令人發笑吧！

No.5 麻糬爸愛亂畫

白爛又浮誇、只想懶惰但又得面對生活、最討厭的日期是星期一，肥嘟嘟的機車臉，加上一身黃溜溜的毛皮，看了讓人好想打他，但可愛的樣子又讓人不忍下手，白爛貓的魅力，正是來自於道出許多上班族的心聲。從Line貼圖發跡，一路奪下2016、2017的貼圖銷售no.1，果然這世界，有貓就贏了啊！

No.4 我得了一種吃菜就會死的病-微疼

有的作者靠犀利走紅，有的作者靠白爛走紅，有的作者靠臉（大誤）走紅，但你有聽過「靠衰事走紅」的插畫家嗎？自帶「帶衰體質」的微疼，小時候買５５６６ＣＤ差點被火車撞，國中騎腳踏車被流氓追，大學更是車禍撞斷腿，機車送修時更讓師父說出「車的主人往生了吧？」的超衰漫畫家，「微不幸劇場」讓你看看世界上還有這麼不幸的人，是不是想想自己也沒這麼慘了呢？

No.3 每天來點負能量

「嗨，今天過得如何呢？是不是又離夢想更遠了一點呢？」七十五萬粉絲追蹤的超人氣粉絲專頁「每天來點負能量」，可以說是負能量始祖了，精準又毒蛇的一一破解那些網路勵志雞湯文「夢想」、「成功」、「愛自己」、「去旅行吧」，可是真正的療癒，其實就是是面對現實啊，今天，你需要來點負能量嗎？

No.2 溫蒂妮小姐

無論是生活，還是工作，都有這麼多令人白眼翻到後腦勺去、狗屁倒灶的鳥事，你也是個「翻白眼吧！溫蒂妮小姐」嗎？

招牌造型眼下腮紅，白色衛生衣、還有眼下三根毛，人稱「溫蒂妮小姐」的翻白眼生活實踐家，人生以「翻白眼」為樂，面對素顏無法見人、體重又上升了，眼角的細紋又冒出了幾根，這些女生們心中不為人知的困擾與各種murmur，就跟著溫蒂妮一起翻個白眼吧！

No.1 cherng

明明是追求「一事無成」的人生的cherng馬來貘，但是在人生上，似乎一點都不一事無成，106萬粉絲追蹤的超強粉專，各項聯名、代言接不完，甚至還辦出全台灣第一場電鍋簽名會，兩千多人抱著電鍋排隊的奇景，大概也只有Cherng能做到了！

黑白的簡單配色，沒有多餘裝飾的手寫字體，看懶懶的馬來貘怎麼欺負圓仔，怎麼面對爆乳綠豆湯妹，無厘頭又毒舌的簡單圖文，難熬的週一，好想跟馬來貘一樣躺著冷眼看世界啊！

圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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