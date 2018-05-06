文蛤漲 漁民賠 農委會救文蛤產業

2018-05-06 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



文蛤是餐桌上常見的食物，不過，近年來因產量越來越低，也使得價格越來越高，以去年為例，批發價5成6，不僅消費者買不下手，農民也虧本。為救文蛤產業，農委會漁業署、水試所去年底開始在產地進行養殖示範計畫，本月開始將陸續到產地召開說明會，把養殖戶的成功經驗帶到產區。

文蛤是餐桌上常見的食物，不僅是火鍋好配料，也是炒菜、煮湯的最佳料理。過去文蛤價格穩定，不過，這兩、三年來，文蛤收成重創，有養殖戶甚至全部慘賠。文蛤量少價揚，過去批發市場每公斤均價約五十元左右，去年漲到78元，約漲5成6。市場上採買小小的文蛤，每顆約要一塊多，想喝滿滿的蛤蠣湯，荷包會大失血。不僅餐廳用量減少，甚至吃到飽餐廳，文蛤也減少供量，養殖戶更是欲哭無淚。

水試所與漁業署分析，不論是極端氣候所造成的高溫，天氣太熱造成文蛤緊迫，另外，高溫也使養殖環境更加惡化，國內部分業者養殖密度高，有的甚至超過標準50%等，容易致病菌，都是近年來，文蛤收成率低的主要原因。

為提高文蛤養殖率，水試所副所長張錦宜表示，去年10月左右與嘉義大學、海洋大學學者合作於彰化、雲林、嘉義、台南共選了16個養殖標準程序示範戶，其中有去年完全沒收成的養殖業者，今年都有收穫，而且收穫成數都比平均值還高，整體看來表現不錯。

張錦宜表示，這次計畫研究顯示，在放養前池子充分曝曬14天、若要施肥也要經28天充分發酵，然後繼續曝曬14天，避免產生硫化氫，於放養時期要注意放養密度每公頃不超過一百萬顆，介於60到80萬顆是可以讓文蛤生活最舒適的密度，業者也能適當使用二氧化氯以及益生菌，讓池子中的環境更好。

漁業署本月開始將於產地舉辦四場說明會，由專家學者分享這次的創新養殖經驗，希望透過養殖方式的變革，可以突破文蛤養殖困境。不過，計畫主持人嘉義大學水生生物科學系教授秦宗顯也表示，這次計畫於去年底才開始，是否真的有效對抗極端氣候的高溫逆境，還待今夏觀察。

養殖業者：各種問題都不同、一種模式無法套用

雲林縣口湖鄉文蛤養殖業者謝獻忠表示，他的家族養殖文蛤已經70多年，過去也曾面臨草蝦、九孔產業的興衰，由於目前彰化、雲林、嘉義、台南等中南部沿海幾乎都是養殖文蛤，面積很大，他認為，一旦文蛤產業垮掉，屆時養殖業者投入其他魚種的養殖，又可能使得其他魚種供過於求。

雲林縣口湖鄉貝類繁殖協會理事長曾明村表示，許多養殖業者都養殖了數十年，經驗比政府官員、學者還豐富，可是很多業者現在也都還在尋找方法，因各地的問題、土壤、地形甚至氣候都不同，有些是池子需要清淤，有些則是水質問題，各種問題類型很不同，他認為，如果政府真的有心要協助，不能只是用一個模式來套用。

謝獻忠說，他現在跟著水產試驗所和嘉義大學團隊的腳步改變他的養殖模式，像是放養率減少三分之一，投餵較科學性的飼料，同時定期定量使用益生菌，希望以永續經營的方式進行文蛤養殖，可以提高文蛤的存活率，抵抗惡劣的氣候環境。