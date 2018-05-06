親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

英國醫生有此一說 乳癌篩檢弊多於利

2018-05-06 23:18中央社 倫敦6日綜合外電報導

英國部分醫生對例行乳癌篩檢提出不同見解，認為這恐怕「弊多於利」，還建議沒有接到篩檢通知的婦女應該只要「照常過日子」就好了。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，乳癌慈善機構指出，篩檢計畫提供婦女早期發現的「絕佳機會」。但因電腦出錯，45萬名英國婦女沒有接到例行乳癌篩檢通知。

電腦出錯的問題溯及2009年，事件直到本週才被揭露。英格蘭可能有270名婦女因為沒有接到篩檢通知而喪命。受到影響而仍然在世的30萬9000名婦女5月底前會收到補做乳房攝影的通知。

不過，15名衛生專家在「泰晤士報」（The Times）聯名發表文章，提出女性不必「製造恐慌」嚇自己。這些學者和家庭醫學科醫師指出，接獲補做篩檢通知的70到79歲婦女，只有在發現腫塊或其他症狀時，才需要尋求協助。

這些醫學專業人士寫道：「強烈建議（她們）對天下掉下的禮物不要來者不拒。」

「乳癌篩檢計畫造成的意外傷害多半多過所獲得的好處，國際正在慢慢接受這項觀點。」

「許多婦女和醫生現在避免做乳房篩檢，因為這對所有死因造成的死亡率起不了任何作用。」

這些醫護人員說，干預造成的死亡抵消了宣稱由篩檢挽救的生命。他們強調，篩檢計畫無法預防最危險及晚期的癌症

乳癌英國癌症
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

阿里山公路落石砸中轎車車窗 晚間預警性封閉

2018-05-06 20:39

周二到周四各地有雨 出門記得帶傘

2018-05-06 19:55

影／立夏剛過飆高溫 周二鋒面報到全台有雨

2018-05-06 17:34

浪漫過春日！ 全台7大賞花景點懶人包

2018-05-06 17:22

讓爸媽放心！托盟創資訊平台 號召好保母加入

2018-05-06 16:52

找到好保母 家長肯定：妳是孩子的第二個媽

2018-05-06 16:52

蘇花改又向前邁進一步 中仁隧道北上線今貫通

2018-05-06 16:45

影／油價連3漲後回跌 本周汽油降0.1元

2018-05-06 14:20

高溫悶熱如夏 周二變天

2018-05-06 14:08

拔管 是一門大學問

2018-05-06 13:43

胡蘿蔔阻葉黃素吸收？免憂

2018-05-06 13:43

低碳飲食 選在地、吃當季

2018-05-06 13:43

健忘還是失智了？腦袋需要便利貼

2018-05-06 13:43

花博預售優惠票開賣 票價現省150元

2018-05-06 12:33

All New PORTER熱銷搶單 早鳥優惠3萬元最後300台

2018-05-06 12:23

舉右臂會痛 男子肌腱炎誤當五十肩

2018-05-06 12:22

公路總局：未來會有台北-花蓮直達客運

2018-05-06 11:54

蘇花改蘇澳東澳段開放大客車通行 無縫提供客運服務

2018-05-06 11:51

蘇花改何時全線通車？至少明年底以後

2018-05-06 11:45

台日旅遊券互通 台集集一日券 換輕井澤周遊券

2018-05-06 11:36

影／托盟8月推公共保母平台 秀出好保母

2018-05-06 11:06

蘇花改大型車明早放行 一周內免費搭乘

2018-05-06 10:55

蘇花改明7時30分開放大客車通行

2018-05-06 10:42

擴散條件不佳 北部空品區今空汙「橘色提醒」

2018-05-06 05:08

今明更熱！高溫飆34度 周二鋒面到有雷雨

2018-05-06 05:06

到理髮店治療高血壓 效果更好？

2018-05-06 04:24

兒女接力捐肝 肝衰竭父獲新生

2018-05-06 04:24

膀胱不正常？ 10個讓你頻尿的原因

2018-05-06 04:24

7個後戲 讓性愛完美Ending

2018-05-06 04:24

宅宅媽的無力腿／不愛外出不愛動 肌力迅速流失中

2018-05-06 04:24

福氣媽的小肚子／養大孩子養大腰 剩菜剩飯斷捨離

2018-05-06 04:24

文青媽的朦朧眼／愛閱讀愛看報 小心缺油型乾眼症

2018-05-06 04:24

日客「黃金周」狂湧九份 「塞到走不動」

2018-05-06 00:29

「板橋天降檸檬汁」 去年最猛酸雨好驚人

2018-05-06 00:29

境外移入登革熱 高市新增1例

2018-05-05 23:44

治腫瘤護心臟 奇美經驗冠亞洲

2018-05-05 23:20

乳癌化療副作用 及時護心控制

2018-05-05 23:15

西南沿海及東部山區 C肝仍盛行

2018-05-05 23:08

藝人「肝」苦 拍戲撞車4次

2018-05-05 23:04
看更多

熱門文章

膀胱不正常？ 10個讓你頻尿的原因

2018-05-06 04:24

7個後戲 讓性愛完美Ending

2018-05-06 04:24

蘇花改何時全線通車？至少明年底以後

2018-05-06 11:45

阿里山公路落石砸中轎車車窗 晚間預警性封閉

2018-05-06 20:39

今明更熱！高溫飆34度 周二鋒面到有雷雨

2018-05-06 05:06

公路總局：未來會有台北-花蓮直達客運

2018-05-06 11:54

影／立夏剛過飆高溫 周二鋒面報到全台有雨

2018-05-06 17:34

浪漫過春日！ 全台7大賞花景點懶人包

2018-05-06 17:22

品味也會遺傳 超搶鏡的時尚母女檔

2018-05-06 14:11

蘇花改又向前邁進一步 中仁隧道北上線今貫通

2018-05-06 16:45

宅宅媽的無力腿／不愛外出不愛動 肌力迅速流失中

2018-05-06 04:24

福氣媽的小肚子／養大孩子養大腰 剩菜剩飯斷捨離

2018-05-06 04:24

周二到周四各地有雨 出門記得帶傘

2018-05-06 19:55

靠吃療癒身心！上班族最愛團購的零食就是它

2018-05-04 20:05

影／油價連3漲後回跌 本周汽油降0.1元

2018-05-06 14:20

到理髮店治療高血壓 效果更好？

2018-05-06 04:24

拔管 是一門大學問

2018-05-06 13:43

蘇花改大型車明早放行 一周內免費搭乘

2018-05-06 10:55

夏天到 亮色涼鞋 高調放閃

2018-05-06 00:53

影／托盟8月推公共保母平台 秀出好保母

2018-05-06 11:06

台南虱目魚第三代 賣魚同時賣蛋糕

2018-05-06 12:34

忽冷忽熱受不了 三合一移動式空調早鳥優惠中

2018-05-06 16:35

文蛤漲 漁民賠 農委會救文蛤產業

2018-05-06 23:28

高溫悶熱如夏 周二變天

2018-05-06 14:08

梅雨季節將到 時髦防水裝備準了沒？

2018-05-06 17:15

升級配備特仕車 點燃高CP值戰火

2018-05-06 20:59

女性運動鞋不只好穿 外型還要夠吸睛

2018-05-06 17:15

蘇花改明7時30分開放大客車通行

2018-05-06 10:42

兒女接力捐肝 肝衰竭父獲新生

2018-05-06 04:24

飯店周年慶開跑！用餐滿額送刮刮卡 最低一餐10元

2018-05-06 15:33

擴散條件不佳 北部空品區今空汙「橘色提醒」

2018-05-06 05:08

戽斗動物實體來了! 扭蛋星球訪地球

2018-05-06 10:13

康乃馨切花要保鮮 水裡可加沙拉脫、漂白水

2018-05-06 15:32

親炙心靈與美 領我走出哀傷

2018-05-06 21:02

舉右臂會痛 男子肌腱炎誤當五十肩

2018-05-06 12:22

超爽！W飯店和牛壽司、燒烤牛排吃到飽 每周限3天

2018-05-06 14:32

夏天來臨腋下多汗讓人困窘 新療法傷口小恢復快

2018-05-06 15:59

蘇花改蘇澳東澳段開放大客車通行 無縫提供客運服務

2018-05-06 11:51

找到好保母 家長肯定：妳是孩子的第二個媽

2018-05-06 16:52

母親節讓媽媽放鬆一下 掃地機器人、咖啡機統統送上

2018-05-06 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top