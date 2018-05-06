英國醫生有此一說 乳癌篩檢弊多於利

2018-05-06 23:18 中央社 倫敦6日綜合外電報導



英國部分醫生對例行乳癌篩檢提出不同見解，認為這恐怕「弊多於利」，還建議沒有接到篩檢通知的婦女應該只要「照常過日子」就好了。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，乳癌慈善機構指出，篩檢計畫提供婦女早期發現的「絕佳機會」。但因電腦出錯，45萬名英國婦女沒有接到例行乳癌篩檢通知。

電腦出錯的問題溯及2009年，事件直到本週才被揭露。英格蘭可能有270名婦女因為沒有接到篩檢通知而喪命。受到影響而仍然在世的30萬9000名婦女5月底前會收到補做乳房攝影的通知。

不過，15名衛生專家在「泰晤士報」（The Times）聯名發表文章，提出女性不必「製造恐慌」嚇自己。這些學者和家庭醫學科醫師指出，接獲補做篩檢通知的70到79歲婦女，只有在發現腫塊或其他症狀時，才需要尋求協助。

這些醫學專業人士寫道：「強烈建議（她們）對天下掉下的禮物不要來者不拒。」

「乳癌篩檢計畫造成的意外傷害多半多過所獲得的好處，國際正在慢慢接受這項觀點。」

「許多婦女和醫生現在避免做乳房篩檢，因為這對所有死因造成的死亡率起不了任何作用。」

這些醫護人員說，干預造成的死亡抵消了宣稱由篩檢挽救的生命。他們強調，篩檢計畫無法預防最危險及晚期的癌症。