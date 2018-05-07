星期評論／苗栗重度急救責任醫院 缺「醫」不可

2018-05-07 01:02 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 范榮達



苗栗醫療資源稀缺，縣民常選擇到外地就醫。圖為長庚醫院。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛生福利部輔導苗栗縣今年會有1家重度級急救責任醫院，苗栗縣醫療衛生健康園區（原遠雄健康生活園區）也有進展，鄉親殷殷期盼的醫療服務品質露出曙光，但苗栗縣準備好了嗎？

數字會說話，苗栗縣一年約有200萬人次到外縣市就醫，急診近5萬人次，鄉親想活命得賭上路途的風險，因此才會有2006年時任立委的縣長徐耀昌及前縣長劉政鴻等地方人士為鄉親請命，面見遠雄企業集團總裁趙藤雄，希望回饋地方設立大型醫院。

後龍鎮遠雄健康生活園區案已是胎死腹中，園區土地縣府另起爐灶，推動苗栗縣醫療衛生健康園區BOT案，此外，衛福部也正視苗栗縣急重症醫療需求問題，允諾今年輔導至少1家從中度升級到重度級急救責任醫院，兩案雙軌進行，也陸續有進度。

但檢視相關配套，苗栗縣大醫院幾名高層其實都有「請不到醫師」感慨，原因不是付不起薪水，而是苗栗縣的消費、教育、休閒等生活機能條件，無法吸引醫師舉家自都會區搬遷苗栗縣。

此外，苗栗縣鄉親也對縣內醫療水準沒有信心，去年有35%到40%的急診病人就是要求轉院到外縣市，甚至在地醫療團隊都已到位，只等救護車送來病人，最後家屬還是決定要轉院。而這些被家屬拒絕的苗栗醫院，不乏擁有先前外縣市大型醫院的人氣醫師，只是因為「人在苗栗」，醫術也被偏見的心理因素降級。

但可以期待今年底苗栗縣至少會有1家重度級急救責任醫院，人力、設備提升之後，也只有補助4年，第5年以後呢？苗栗縣鄉親如果無法相對提升配套及信心，急重症病人可能還是會重回往返外縣市的「老路」。