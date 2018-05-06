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阿里山公路落石砸中轎車車窗 晚間預警性封閉

深澳電廠惡化北市空氣品質 北市府表態了...

阿里山公路落石砸中轎車車窗 晚間預警性封閉

2018-05-06 20:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣阿里山鄉十字村路段阿里山公路台18線76.78K，因山區濃霧下雨，落石擊中一輛路過轎車車窗，為安全考量，阿里山公路第五工務段為安全起見，決定從今晚8點起到明天清晨6點，實施預警性封閉，雙向人車無法通行，現場已擺設警示來往人車。

公路總局第五區工程處阿里山公路第五工務段通報，台18線76k+780邊坡因含水量高，落石不斷，為護維用路人安全，從晚間8點起實施預警性封閉，預計明天清晨6點，視情況開放通行。

阿里山公路台18線76k+780邊坡，因含水量高落石不斷，為護維用路人安全，從晚...
阿里山公路台18線76k+780邊坡，因含水量高落石不斷，為護維用路人安全，從晚間8點起實施預警性封閉，預計明天清晨6點，視情況開放通行。圖／阿里山公路第五工務段提供
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