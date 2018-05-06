阿里山公路落石砸中轎車車窗 晚間預警性封閉

2018-05-06 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣阿里山鄉十字村路段阿里山公路台18線76.78K，因山區濃霧下雨，落石擊中一輛路過轎車車窗，為安全考量，阿里山公路第五工務段為安全起見，決定從今晚8點起到明天清晨6點，實施預警性封閉，雙向人車無法通行，現場已擺設警示來往人車。