找到好保母 家長肯定：妳是孩子的第二個媽

2018-05-06 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



一名保母說，現在少子化年代，不少年輕爸媽只生一胎，卻也讓孩子少了玩伴，她自己帶的三名幼兒就很喜歡每天上午的保母時光。有媽媽告訴她：「妳是我兒子早上媽媽，我是他的晚上媽媽。」受到家長肯定，讓她感動又開心。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，少子化是國安問題，政府卻常只想到「發錢」解決托育問題，而忘了家長更在乎「品質」。

但是，媒體放大保母虐嬰事件，讓家長找保母寧願透過親友口碑介紹，卻忽略了對方是否為合法保母。也有家長花很多時間面試了十幾位保母，才找到人。

鎧鎧媽媽就說，她為了能繼續工作，花很多時間在網路上篩選保母，不斷打電話、面談、看環境，就是希望找到的保母可以是寶寶的第二個媽媽。

NIKI媽媽說，她希望網路資料能有公信度，甚至可以有星級評價機制，才能讓每名媽媽放心回職場就業。

「其實家長的不放心，就是來自對保母的不信任。」托育政策催生聯盟發言人王兆慶說，若家長過於焦慮，或對保母一直疑神疑鬼，其實保母壓力也很大，久而久之保親關係會變質，對孩子敏感的小心靈而言，也易受到負面影響。

王兆慶坦言，就有民代及家長要求在保母家中裝設監視器，以免孩子遭虐待。但監視器在托嬰中心或幼兒園裝設還算合理，裝在保母的家裡卻代表著很大的不信任，也只能防君子不防小人。

王兆慶強調，要避免保親關係變質，就應讓家長一開始就信任保母，保母也願意自律，雙方建立好關係。而能導引保親共好的正向循環關鍵，就是政府能提供具公信力的平台，讓好保母「浮」上來，率先確保保母的托育品質。