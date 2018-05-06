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讓爸媽放心！托盟創資訊平台 號召好保母加入

2018-05-06 16:52聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

母親節前夕，托育政策催生聯盟宣布將和台北市中山區、北投區合作，號召好保母加入「公共保母資訊平台」，公開托育履歷，讓家長能一目了然。平台最快父親節上線，盼能推動政策建立、擴大實施，讓孩子健康成長、父母安心上班。

據統計，我國約有2萬4千多名保母，但保母虐嬰事件頻傳，讓許多家長不敢所託非人，有媽媽放棄返回職場，自己帶寶寶，也有人改托阿嬤代為照顧。

托盟召集人劉毓秀表示，我國25歲到29歲的女性勞動率達九成，但50歲到59歲女性卻只剩四成，比日本、韓國、瑞典、德國等國家來得低。解決方案除了非營利幼兒園數量應增加，也應讓好保母被看見，打造可信賴的托育環境。

可惜，政府不夠重視。劉毓秀指出，民國97年政府實施保母托育管理計畫，不少好保母加入，但不願參與者就變「地下保母」，於是103年再推保母登記制，但退場機制僅限重大兒虐事件，「讓阿貓阿狗保母都進來了，怎能讓人放心？」

劉毓秀說，國內有不少保母搜尋App，但只要保母付費就可刊登，無品質篩選功能。政府提供的保母搜尋網站，功能和訊息太僵化簡陋，對家長幫助有限。

為此，托盟和台北市中山區、北投區居家托育服務中心共同合作，發起建構公共保母資訊平台行動。

劉毓秀說，能在平台「上架」的保母要先通過篩選，主動公開托育履歷，包括從業幾年、照顧過多少幼兒等，資料也需通過居托中心複核，保障真確性與可信度，讓家長可據資料找到最適合的保母。

平台也會設退場機制，若保母表現不佳，資訊會先被將下架，待輔導保母完畢再上架。若輔導後仍未改進，該保母就會成為拒絕往來戶。

「但孩子照顧不打折，更有賴大人互信合作。」劉毓秀說，透過平台送托前，也會請家長遵守義務，包括幼兒感染疾病不隱瞞、每天閱讀寶寶日誌、延遲接小孩要付保母加班費、不過度干擾保母工作等，提供保母合理工作情境。

托盟發言人王兆慶說，平台最快八月父親節上線，先供台北市中山區及北投區家長使用，也歡迎全台各縣市的居托中心共同支持。若反映不錯，盼作為政策建言，促成政府全台推行，搶救我國生育率與婦女勞動參與率。

育政策催生聯盟從台北市中山區、北投區公開號召公共保母，資訊平台預計今年8月上架。...
育政策催生聯盟從台北市中山區、北投區公開號召公共保母，資訊平台預計今年8月上架。 記者雷光涵╱攝影
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