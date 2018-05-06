慈濟浴佛大典 母親節登場

2018-05-06 16:43 中央社 台北6日電



慈濟基金會今天表示，2018浴佛大典將在母親節當天登場，今年主軸為「祈願平安吉祥」與「推動環保理念」，現場將會有用7000支回收寶特瓶做的環保蓮花及燈座、湯座。

慈濟基金會今天發出新聞稿表示，慈濟5月份將陸續在全球各地舉行浴佛典禮，其中台灣參與人數最多的台北場浴佛大典，將在母親節當天下午於中正紀念堂登場。

慈濟基金會說，今年浴佛的主軸為「祈願平安吉祥」與「推動環保理念」，現場將有由慈濟環保志工利用回收而來近7000支的寶特瓶手工製作獻供專用的環保蓮花及燈座、湯座，也有由1900支寶特瓶組合而成的地球，呈現出浴佛環保護大地的主題。

慈濟基金會表示，預計當天在全球五大洲、18個國家，舉辦近500場浴佛典禮，全球將有超過25萬人、來自各種不同種族、不同宗教等十方大德同沐「佛恩、親恩、眾生恩」。

慈濟基金會指出，台北場將在民主大道上排列出「平安」與「吉祥」字樣以及祈福圖騰，象徵人人在菩提大道上精進佛法，也向各界傳遞祝福。

兩廳院藝文廣場則有傳遞人人環保、清淨大地的概念，大型圖騰以「寸步鋪路護大地」字樣展現慈濟人持續守護地球環保的使命，也呼籲大眾珍惜資源、愛護環境。

慈濟基金會說，屆時也將會有由各界年輕社會賢達人士組成的擊鼓隊，結合諸山長老法師們敲鐘祈福。