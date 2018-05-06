蘇花改蘇澳東澳段開放大客車通行 無縫提供客運服務

2018-05-06 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



配合蘇花改蘇澳東澳段5月7日上午開放通行大客車，交通部公路總局與宜蘭縣政府同步規劃兩條市區客運路線，由蘇澳行駛至南澳及東澳，無縫提供地區性公路公共運輸服務，未來民眾往返該等地區除了臺鐵運輸服務外，也可以選擇搭乘大都會客運 蘇澳車站-東澳車站路線或國光客運所屬 蘇澳轉運站-南澳車站路線，地區性公共運輸服務將更為完善，而這兩家客運業者為鼓勵民眾選擇搭乘，自5月7日起並提供七天免費搭乘的優惠，希望民眾多選擇搭乘使用。

公路總局表示，目前大臺北地區往返宜蘭（礁溪、宜蘭、羅東及蘇澳等轉運站）的國道客運服務便利，班次相當密集，宜蘭縣內地區性市區客運路線也相當多，銜接性相當完善，民眾往返選擇公路客運服務非常便利，除可除免自行開車奔波之辛苦外，假日更可避開可能之塞車情況。此外，公路總局與宜蘭縣政府目前也在宜蘭地區推動轉乘優惠，民眾搭乘國道客運或臺鐵後使用電子票證轉乘市區客運或市區客運間轉乘，都可享有轉乘一段票免費之轉乘優惠。

公路路總局補充說，發展提昇公路路公共運輸是交通部與公路總局的重要任務，配合蘇花改後續相關路段完工後開放大客車通行時，都將同步提供該等路段地區之公路公共運輸服務，達到『公路到那裏，公共運輸就到那裏』的無縫目標，未來至蘇花改整體工程完工全線通行大客車時，將會同時提供『臺北-花蓮』之直達公路客運路線營運服務，提供往返臺北及宜花東間更便利的公路公共運輸服務。