蘇花改何時全線通車？至少明年底以後

2018-05-06 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



蘇花改預計明年底全線竣工。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 2010年梅姬颱風造成陸客團遊覽車在蘇花公路墜海，促使蘇花改環評在22天過關，公路總局今天終於宣布蘇花改蘇澳至東澳段明天起第二階段開放大客車通行。至於南澳和平段及和中大清水都預計明年底能完工，但竣工到通車還要有一段時間。

南澳和平段預計108年完全，路段有兩大高難度的隧道，包括去年10月大抽坍的谷風隧道及最長的觀音隧道。公路總局的資料顯示，長度7600公尺谷風隧道101年11月動工至今，完成進度68%，工程預算92億元，完工日期延後了四次。

谷風至少經歷38次抽坍，包括104年1月4日北上線1500立方公尺抽坍，伴隨大量湧水，去年10月20日南下線抽坍，長度120公尺，約1萬立方米，瞬間湧水230L/s，當時被立委質疑隱埋狀況。另有蘇花改最長的隧道觀音隧道，5.7公里，總預算72億，目前完成了89%。

在已通車的蘇澳東澳段，有地質最困難的東澳隧道，被打造成台灣首座有水霧與點排式通風系統的公路隧道，花了1056天興建完成。蘇澳隧道在興建的時候曾讓至少105萬立方公尺的碴料「坐火車」運離，與貨車運送的碳排量相比，減少2386公噸的碳排放，節省2億元。