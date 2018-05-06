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全教總抗議吳茂昆主持課審會議 直闖會議現場

2018-05-06 10:48聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

全教總上午在國教院前舉行記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課審會議。在全教總理事長張旭政帶領下高呼「吳茂昆不知廉恥、吳茂昆德不配位、吳茂昆下台、下台」，同時也發起發起「不接受、不忍受、不配合」三不運動，不會參加任何一場吳茂坤主持的會議，吳茂昆所推動的政策也不會配合，活動持續到吳茂昆下台為止。抗議團體隨即直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁等人，將抗議看板送給課審會議主席吳茂昆。

抗議團體直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁，將抗議看板送給課審會議主...
抗議團體直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁，將抗議看板送給課審會議主席吳茂昆。記者黃義書/攝影
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全教總上午在國教院前舉行記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課...
全教總上午在國教院前舉行記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課審會議。在全教總理事長張旭政帶領下高呼「吳茂昆不知廉恥、吳茂昆德不配位、吳茂昆下台、下台」等口號。記者黃義書/攝影
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抗議團體直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁，將抗議看板送給課審會議主...
抗議團體直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁，將抗議看板送給課審會議主席吳茂昆。記者黃義書/攝影
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全教總上午在國教院前舉行記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課...
全教總上午在國教院前舉行記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課審會議。在全教總理事長張旭政帶領下高呼「吳茂昆不知廉恥、吳茂昆德不配位、吳茂昆下台、下台」等口號。記者黃義書/攝影
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抗議團體直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁，將抗議看板送給課審會議主...
抗議團體直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁，將抗議看板送給課審會議主席吳茂昆。記者黃義書/攝影
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全教總上午在國教院前舉行記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課...
全教總上午在國教院前舉行記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課審會議。在全教總理事長張旭政帶領下高呼「吳茂昆不知廉恥、吳茂昆德不配位、吳茂昆下台、下台」等口號。記者黃義書/攝影
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全教總上午在國教院前開記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課審...
全教總上午在國教院前開記者會，表示四位課審代表拒絕出席敎育部長吳茂昆所主持的課審會議。在全教總理事長張旭政帶領下高呼「吳茂昆不知廉恥、吳茂昆德不配位、吳茂昆下台、下台」等口號。記者黃義書/攝影
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抗議團體直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁，將抗議看板送給課審會議主...
抗議團體直闖課審會議會場，由課審代表全教總秘書長李雅菁，將抗議看板送給課審會議主席吳茂昆。記者黃義書/攝影
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吳茂昆全教總
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