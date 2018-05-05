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台大新五四運動推擠衝突學生提告 前外交官：沒打人！

今彩539第107108期 頭獎槓龜

2018-05-05 22:32中央社 台北5日電

今彩539第107108期開獎，中獎號碼8、15、20、21、35。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎206注中獎，每注可得2萬元。

3星彩中獎號碼525，正彩84注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼7236，正彩18注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

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