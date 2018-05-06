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膀胱不正常？ 10個讓你頻尿的原因

2018-05-06 04:24聯合報 記者王郁婷／輯譯

不時想上廁所尿尿的人，真的是膀胱出了問題嗎？ 圖／123RF
不時想上廁所尿尿的人，真的是膀胱出了問題嗎？ 圖／123RF
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進入電影院時，你期待自己的位置靠近出口，不為了逃生，只為方便上廁所；和朋友聚餐，你害怕坐在最裡頭，怕想上洗手間而不斷打擾朋友起身；出去旅行，最擔心路程中有多少休息站。

毫無疑問，你是個感覺自己不時需要上廁所尿尿的人，但真的是膀胱出了問題嗎？以下是幾個讓你不時想上廁所的潛在原因。

1.你其實沒那麼頻尿

尿多少，取決於你喝多少，泌尿科醫師說，白天平均排尿8次是正常的，夜晚起床尿一次也是正常的。不妨計算一下你每天尿尿的次數，也許你會發現自己其實在正常範圍內。

2.你有一個小膀胱

「我的膀胱特別小。」很多頻尿的人會這樣自我解嘲，但這可能是事實，畢竟人有高矮胖瘦，膀胱容量也可能有大小之分。

多數人的膀胱容量約兩杯流體（400-500cc），如果你經常去洗手間，生產尿量卻遠低於這個數字，那可能就不太正常。泌尿科醫師建議在家時不妨實際測量尿量。

好消息是，膀胱容量是可以訓練的，「當它滿了，可以伸展。」泌尿科醫師說，在膀胱容量測試中，奪冠的職業經常是教師或護士，顯而易見，這兩種職業上廁所的時間有限，相對膀胱容量也被訓練得較大。

有些人習慣「預防性排尿」，一有尿意就往廁所跑，例如有些人擔心漏尿，因此在運動前，或任何能上廁所的機會，預先清空膀胱，這樣會讓膀胱的容量越來愈小，造成惡性循環，更加頻尿。

3.水喝太少

因為怕尿尿而不敢多喝水，反而傷害膀胱。水喝得少，尿液會變得更濃，對膀胱的刺激性愈強，讓你更頻繁的感覺到尿意。喝足量的水，可以稀釋尿液，減少對膀胱的刺激，它反而可以容納更多水量。當然，如果你不斷狂飲，當然也會尿急，醫師說，喝適量的水直到你的尿液呈現淡黃色就好。

4.感染或腎結石

泌尿道感染和腎結石的微小結晶會刺激膀胱，產生頻尿感。兩者通常也會出現其他症狀，例如腎結石會造成背部兩側疼痛，泌尿道感染則會有緊迫感，感覺非尿不可，排尿時也會感覺疼痛。

5.你該訓練骨盆底肌

骨盆底肌愈強健，尿液就能存放愈多。平時不妨進行「凱格爾運動」，透過骨盆底肌的收放，鍛鍊此處的肌肉，這對懷孕和分娩後的女性特別有用。

6.你有膀胱過動症

如果每天排尿遠高於八次，有可能是膀胱過動症。很多女性隨著年紀增長，發現自己有類似問題，這是因為神經跟著年紀衰老。醫師通常會幫你測試尿流強度，或利用超音波檢查膀胱是否排空。如果鍛鍊骨盆底肌和調整飲用水量，仍無法改善，處方藥可幫助放鬆膀胱，使其容納更多尿液。

7.藥物影響

利尿劑常用於治療高血壓，它會使腎臟迅速製造大量尿液。另一種抗膽鹼藥物，用於治療焦慮和憂鬱等問題，它會抑制尿液完全排空，因此常常在上完廁所不久，立刻又感到尿意。

8.你可能有糖尿病

排除其他原因，頻尿可能也與糖尿病有關。當血糖上升，腎臟忙著把無法利用的過多糖分排到尿液中，連帶把水分從體內排出。泌尿科醫師說，糖分會把更多水從你身上吸出來，所以你會產生更多尿液。

即使是食用高糖食物，也足以讓你頻繁地跑廁所。「你會每小時都想上廁所，而且尿量很多，這不是膀胱的問題，而是身體製造了大量尿液。」

9.溫度下降

當溫度下降時，身體努力要保持溫暖，四肢末梢血管會收縮，以防止體內熱量流失。血管收縮使得血壓上升，身體會對高血壓做出反應，嘗試使血壓正常化，這個過程就像服用利尿劑一樣，幫身體除去多餘的液體，膀胱也會滿得更快。這就是為什麼天冷時特別想尿尿。

10.你可能有更嚴重的問題

如果頻尿問題是突然來襲且劇烈，可能是潛在某些更嚴重的健康問題，提醒你盡快找醫師。例如，椎間盤突出可能會壓迫神經；大量排尿也可能是多發性硬化的第一個徵兆；生長在腹部的腫瘤會壓迫膀胱，當然這些問題並不常見，但安全起見，有異常時請提高警覺。

廁所醫師頻尿
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