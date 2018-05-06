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文青媽的朦朧眼／愛閱讀愛看報 小心缺油型乾眼症

2018-05-06 04:24聯合報 記者黃安琪／報導

經常閱讀看報或使用手機，眨眼頻率減少，易產生「缺油型乾眼症」。 圖／123RF
經常閱讀看報或使用手機，眨眼頻率減少，易產生「缺油型乾眼症」。 圖／123RF
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從年輕時就愛讀報、看書的張媽媽，自從有了3C產品後，覺得閱讀更方便，常常平板不離手。近來她常抱怨眼睛容易痠澀、看得很辛苦，閱讀的樂趣逐漸消失……

眨眼次數少 瞼板腺無法通暢

亞東醫院副院長、眼科部主任張淑雯表示，隨著文青媽經常閱讀看報或使用手機、平板電腦，眨眼頻率減少或不完全眨眼，較易產生「缺油型乾眼症」，導致視力模糊，這與婦女進入停經期後，因體內荷爾蒙的改變，加上年紀增長使得淚腺水分分泌減少的「缺水型乾眼症」不同。

張淑雯解釋，正確的眨眼動作，會連帶推進瞼板腺中的油脂從腺體中擠出，但若眨眼頻率減少，油脂不易被擠出進而堆積，不僅淚水中含有的油脂變少，瞼板腺也可能不通暢，進而形成瞼板腺功能失常，引起瞼板炎。

看得好辛苦 別抗拒老花眼鏡

現在50、60多歲的媽媽愈來愈會保養，外貌比實際年齡年輕，較難接受出現象徵老化的「老花眼」，於是可能會近距離用眼或未正確調整眼鏡度數。當眼睛長時間觀看近物，睫狀肌費力做工，加上隨年紀增長變得愈硬的水晶體，讓睫狀肌必須更加用力拉動，眼睛易疲勞痠澀，出現視力模糊，可能被誤以為是乾眼症。

一般學童較常發生的假性近視，在慣於近距離用眼的成人身上也會發生。如果熱愛閱讀的媽媽，突然出現近視、視力模糊等問題，先至醫院透過專業人員檢查，點散瞳劑量測出真正的近視度數後，再至坊間的眼鏡行配鏡，同時搭配醫師衛教的正確用眼方式，就能改善假性近視，避免陷入錯誤配鏡、視力更糟的惡性循環中。

而近視度數逾600度的高度近視族群、近視多於1000度的族群愈來愈多，增添視網膜病變、隅角開放性青光眼或低眼壓性青光眼風險，也可能提高早發型白內障（55歲前出現）風險。

3C早看晚盯 中壯年媽用眼過度

中壯年的文青媽媽不同於高齡媽媽，因活動能力、肌肉敏感度等仍佳，視力模糊造成的健康影響並不以跌倒、骨折為主，而是屬於視力不佳引起的功能性障礙，也是21世紀一般企業最常見的員工健康問題。

因雙眼長時間盯著電腦，下班後使用手機、平板電腦也讓眼睛不得閒，用眼過度造成的眼睛乾澀、視力模糊，甚至會頭痛、失眠，進而影響白天工作狀況，可能引起注意力不集中，使得工作表現每況愈下、降低生產力，甚至花在就醫檢查、購買藥品等金錢支出變多。

給文青媽的提醒

1.放鬆眼睛：看遠或閉眼 因病情而異

文青媽媽的閱讀時間控制，應適時讓眼睛休息，每用眼30分鐘到1小時，至少休息10分鐘，針對不同眼睛問題採取相對應的護眼工作。以假性近視來說，讓眼睛放鬆休息的正確方式，應是遠看放鬆睫狀肌，而非閉眼休息；需要閉眼休息的是缺水型乾眼症，缺油型乾眼症則需熱敷放鬆。

2.保護眼睛：螢幕調亮度 越亮越傷眼

高雄長庚醫院眼科系主任、國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌建議，3C螢幕過亮，有害的藍光成分愈高，螢幕亮度的調整以看得見為原則。黑暗中缺乏環境光線抵銷，藍光能量更強，應避免在黑暗中使用3C，非不得已，將手機亮度調整為夜間模式，且調高暖色系、降低色溫，減少有害藍光的成分。

3.閱讀光線：擺對位置 暖色光較不傷

書桌檯燈的擺放位置，習慣右手書寫者應置於左前方；左手書寫者置於右前方，檯燈不宜直接照射眼睛，看到的光應以反射光為主，燈光亮度舒適不宜過亮或過暗。挑選LED燈泡時，可選偏暖色系，色溫標示在4000K以下，如單純以目測來看，燈管發出偏黃橘色的光，或燈泡外觀有鍍上一層橘黃色的鍍膜，相對較為護眼。

近視視力乾眼症
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