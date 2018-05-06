7個後戲 讓性愛完美Ending

2018-05-06 04:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱輯譯



注意性愛的「後戲」，讓性愛做個完美ending。 圖╱123RF 分享 facebook 在性愛過程中，「前戲」大家或許都懂得不少，但對於「後戲」應做些什麼則可能不那麼清楚，而要如何才能讓性愛做個完美ending呢？赫芬頓郵報報導，專家稱性愛後應做7件事，身體與心靈將因此獲得滿足。

美國性健康協會認證的性教練兼大使桑妮．羅傑斯表示，每個人都聽過性愛後應去小便的說法，它是真的且是必要的。

羅傑斯解釋說，「這是我一直建議在性愛後應該做的第一件事情。這能『清理管道』且有助於消除任何細菌或毒素。」並稱之後若想簡單清洗一下，可以「使用乾淨的毛巾，溫和的無香皂和溫水」。

她還稱這個重要的衛生步驟將大大確保舒適和幫助預防感染，例如疼痛的尿路感染，並提醒在清洗時，方向記得要由前到後。

2.穿上透氣內褲

穿上透氣純棉內褲則是羅傑斯建議的第二件事。她解釋說，棉花是種天然纖維，具有低過敏性、高吸收性且不具刺激性，是讓性愛後敏感度變高且潮濕的生殖器「呼吸」的最佳選擇。

3.擁抱一下

枕邊話讓人如此滿足是有原因的，因這代表你準備好跟人建立關係。每當你跟伴侶發生性行為時，就會釋放出一種在科學上被稱為催產素的「愛的荷爾蒙」。

紐約心理治療師與性治療師查敏．艾詹說：「這種荷爾蒙產生親密感。做愛後跟你的伴侶交談是種很好的溝通方式，也是建立更親密關係的好方法。可以談論你的希望、你的夢想、想跟你的伴侶做什麼或是任何對你來說重要之事。」

4.補充水分

性愛前後記得補充水分。羅傑斯說：「在性愛後喝下至少8盎司的水，可幫助補充水分並保持能量水平，因為性刺激會消耗體力。」

5.吃點零食

性愛後感到飢餓並非聞所未聞之事，這是因為卡路里的燃燒與心跳加快。羅傑斯建議，在性愛結束後吃點零食如芝麻籽或綠茶，或是可試試一些燃燒卡路里後能吃的食物，例如藍莓、南瓜與肉桂等等。

艾詹也建議可做些等簡單食物如煎蛋來吃，這也是個持續建立關係以及利用更多團隊合作與溝通的好方法。

6.分享過程

為了從未來的性接觸中獲得最大的收穫，向伴侶說出自己喜歡的「正戲」內容。 One Patient Global Health伴侶治療師暨臨床顧問卡拉．伊凡科維奇說：「性愛後不久，催產素仍然很高。彼此分享在親密過程中真正喜歡的內容，無論是身體或是情感上的，這些都是維持關係的好方法。」

伊凡科維奇並表示，即便未達高潮，但在情感層面上進行連結和相互溝通也能「滿足每個人的需求」。

7.說個笑話

性愛之後可讓自己保持一種嬉戲心態，並展現一些幽默感。伊凡科維奇說：「在性愛歡愉過後，每件事情似乎都變得更好。講個老掉牙笑話、耍笨並延長親密時間。額外的時間很重要，因為若有伴侶太早離開，有些人的心情會覺得從興奮跌到谷底。」