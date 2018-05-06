親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

到理髮店治療高血壓 效果更好？

2018-05-06 04:24聯合報 洪惠風 新光醫院教研部副主任

今年3月，美國心臟醫學會在奧蘭多召開，在高血壓的部份出現了兩個有趣的研究，也許會影響到日後的醫療型態。

第一個研究，發現如果由藥師在理髮店中來治療高血壓，血壓的控制竟然比建議病人轉去醫療機構的效果更好，這個研究結果，同步刊登在新英格蘭醫學雜誌上。

這篇有趣的研究，在52家男性黑人理髮店中舉行，幫顧客理髮時順便量個血壓，如果高過140的話就可以進入研究，它把理髮店分成兩組，一組的理髮師會給客人生活習慣的指導，還有建議他們去看醫師；另一組呢，則會安排一個月一次的藥師時間，由經過特殊訓練的藥師，到理髮店來控制病人血壓，跟追蹤可能的副作用。

藥師被授與三個錦囊，也就是控制血壓三步驟，第一步先使用鈣離子阻斷劑加上血管緊張素抑制劑這類藥物，這樣還控制不佳時，第二步就加上Thiazide類的利尿劑，萬一還控制不佳，最後加上Spironolactone保鉀利尿劑。

在這些平均兩個禮拜理一次髮，只有約20%有學士以上學位，平均在同一家理髮店理髮超過十年的三百多個高血壓病人中，在理髮店藥師控制的那一組，比建議去醫療機構的那一組血壓多降21.6/14.9。

中世紀時，理髮師被認為善於用刀，身兼外科醫師放血的角色（理髮店紅白藍立柱的招牌有一說就來自於此），甚至於在1540年時，英格蘭由國王亨利八世批准成立了「理髮師、外科醫師聯合會」，到了兩百多年後成立「皇家外科醫學會」時，理髮師跟外科醫師才分道揚鑣。今天的這篇研究，會恢復理髮店在醫療上的地位嗎？

當然台灣民眾的生活習慣與醫療可親近性，與美國是完全不一樣的，但這也提供了許多想像空間，在台灣如果在便利商店量血壓看診？或是由藥師開處方？會是什麼光景呢？

另一篇的初步研究是個壁報，卻也引起了注意。這個由哈佛大學布里根與婦女醫院主導，叫做BP-HOP的研究，利用可以上傳數據的血壓計，由遠端人員控制血壓。病人一天量兩次血壓，由血壓計上的藍芽裝置上傳到研究單位，接下來由藥師博士（Pharm D）或是執業護理師（NP可看診開藥的護理師）追蹤，他們依據一周平均血壓調整藥物，照著既定流程，目標的家中血壓小於135/85（大於80歲者則小於145/85），結果在前一百個病人中，七周血壓平均降低31/18，有91%的病人血壓得到控制。

這篇研究是探討從遠端控制血壓的可行性，但我覺得這篇研究中還有個重點值得注意，它是看一個禮拜的平均血壓後才調整藥物，不是每次量過就調整。我們的血壓高高低低，一直都在變化，當吃太鹹、生氣、興奮、緊張、過量咖啡因、不舒服、或是中樂透……時，血壓都會升高，而當脫水、拉肚子、情緒平穩……時，血壓就會下降。

當血壓降低時，常常沒多久自己就會回升，如果低了就不吃藥，升高的幅度可能就加大；反之當血壓升高時，常常休息一下就會降下來，如果在高的時候自己又加上了藥物，這時降低的幅度加大，血壓變得像雲霄飛車，跟在高速公路上突然加速減速一樣，反而更容易出事。

原則上一周才調整一次長效的藥物，當臨時太高太低時，請教自己的醫師處理方式，才是最理想的控制血壓方式。

醫師高血壓
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

「板橋天降檸檬汁」 去年最猛酸雨好驚人

2018-05-06 00:29

日客「黃金周」狂湧九份 「塞到走不動」

2018-05-06 00:29

兒女接力捐肝 肝衰竭父獲新生

2018-05-06 04:24

膀胱不正常？ 10個讓你頻尿的原因

2018-05-06 04:24

7個後戲 讓性愛完美Ending

2018-05-06 04:24

宅宅媽的無力腿／不愛外出不愛動 肌力迅速流失中

2018-05-06 04:24

福氣媽的小肚子／養大孩子養大腰 剩菜剩飯斷捨離

2018-05-06 04:24

文青媽的朦朧眼／愛閱讀愛看報 小心缺油型乾眼症

2018-05-06 04:24

境外移入登革熱 高市新增1例

2018-05-05 23:44

治腫瘤護心臟 奇美經驗冠亞洲

2018-05-05 23:20

乳癌化療副作用 及時護心控制

2018-05-05 23:15

西南沿海及東部山區 C肝仍盛行

2018-05-05 23:08

藝人「肝」苦 拍戲撞車4次

2018-05-05 23:04

勵馨30周年　台灣男性協會成立

2018-05-05 20:32

亞太社企／葛芮琴艾蒂做銀髮設計 成領導名牌

2018-05-05 20:31

對抗剩食 Google請雲端及數據分析幫忙

2018-05-05 20:18

老媽就愛宅在家？醫師說這件事要注意

2018-05-05 19:59

老媽很文青？提醒她護眼應該這麼做

2018-05-05 19:56

林心如推著胖娃娃當一日店長　嬰兒車變身時尚單品

2018-05-05 17:32

台大學代會要求校方 「放棄訴訟、重啟遴選」

2018-05-05 17:29

台大學生會：校長遴選會應排除教部代表

2018-05-05 17:07

「全台最豐富的烏龍麵」太盛屋烏龍麵高雄店全新登場

2018-05-05 15:56

癌症化療引發心臟受損 奇美醫率全台推「腫瘤護心」

2018-05-05 14:57

米其林雲吞 咬下去海鮮味四溢

2018-05-05 13:32

百年宮廷料理 如老佛爺般享受

2018-05-05 13:32

夢幻系蛋糕 讓媽咪浪漫過節

2018-05-05 13:32

酸雨大調查！新竹「全台最酸」 首度超越中壢

2018-05-05 13:20

瘋彩券拚希望！ 這3個國家比台灣還愛買

2018-05-05 13:07

公益彩券盈餘去哪？新北用在身障 北市多給老人

2018-05-05 13:02

南部河乾石裂果樹渴水 水利署：5月底不進入三階限水

2018-05-05 12:52

聯勸年助百名社工 籲尊重社工專業

2018-05-05 12:47

「怕痛就輸了」 想要親手抱兒子 燒傷父努力復健終償願

2018-05-05 12:39

搭蒸汽火車遊花東！台鐵仲夏寶島號6月首航

2018-05-05 11:26

影／38歲傳產二代心臟衰竭 切肺救命

2018-05-05 10:54

愛滋急性發病一周奪命！ 尋芳客何苦賭命

2018-05-05 10:00

黑熊、海豚、犀牛...遊樂園吉祥物大集合推花蓮景點

2018-05-05 09:59

影／SUP立槳運動 福隆海水浴場登場

2018-05-05 09:14

天文迷注意 肉眼可見的木星衝9日登場

2018-05-05 08:46

高溫上看33度！吳德榮：下周二恐劇烈天氣變化

2018-05-05 06:58
看更多

熱門文章

網友激推全家「鐵觀音」霜淇淋回歸 這7天只要29元

2018-05-05 08:17

高溫上看33度！吳德榮：下周二恐劇烈天氣變化

2018-05-05 06:58

影／中華郵政甄試 碩博士也來搶45k飯碗

2018-05-05 11:11

台大學代會要求校方 「放棄訴訟、重啟遴選」

2018-05-05 17:29

酸雨大調查！新竹「全台最酸」 首度超越中壢

2018-05-05 13:20

愛滋急性發病一周奪命！ 尋芳客何苦賭命

2018-05-05 10:00

「怕痛就輸了」 想要親手抱兒子 燒傷父努力復健終償願

2018-05-05 12:39

男子異想天開與懶熊自拍 慘遭活活咬死

2018-05-04 10:44

殺破狼周運勢／白羊與暗戀對象接觸 雙子職場處於混亂期

2018-05-06 00:00

秀智撞衫志玲姐姐和舒淇 黑美人下凡仙氣飄飄

2018-05-05 20:55

老媽就愛宅在家？醫師說這件事要注意

2018-05-05 19:59

台大學生會：校長遴選會應排除教部代表

2018-05-05 17:07

天文迷注意 肉眼可見的木星衝9日登場

2018-05-05 08:46

影／38歲傳產二代心臟衰竭 切肺救命

2018-05-05 10:54

搭蒸汽火車遊花東！台鐵仲夏寶島號6月首航

2018-05-05 11:26

「全台最豐富的烏龍麵」太盛屋烏龍麵高雄店全新登場

2018-05-05 15:56

一個人旅行也不要害怕！5大獨自旅行優點

2018-05-05 08:00

為圓郵差夢 考生自製卅公斤米袋練體力

2018-05-05 13:14

林心如推著胖娃娃當一日店長　嬰兒車變身時尚單品

2018-05-05 17:32

癌症化療引發心臟受損 奇美醫率全台推「腫瘤護心」

2018-05-05 14:57

南部河乾石裂果樹渴水 水利署：5月底不進入三階限水

2018-05-05 12:52

容易相信花言巧語？看看你的受騙指數有多高

2018-05-05 13:00

只送不賣! 乾杯邀壽星一同慶生大口吃肉

2018-05-05 14:37

影／SUP立槳運動 福隆海水浴場登場

2018-05-05 09:14

不是男神是暖爸 修杰楷在鎮金店一站購足妻女禮物

2018-05-05 16:58

今日星座運勢／獅子 要自在享受 避免忙於細節中

2018-05-06 00:00

老媽很文青？提醒她護眼應該這麼做

2018-05-05 19:56

米其林雲吞 咬下去海鮮味四溢

2018-05-05 13:32

西半部高溫32度 紫外線指數偏高要注意

2018-05-05 05:08

烈日Out！6款防曬小物推薦 今夏不當黑美人！

2018-05-05 15:37

擴散條件不佳 西半部今空汙亮橘燈

2018-05-05 05:10

夏日底妝甩油大作戰！維持清爽的祕訣就靠它

2018-05-05 16:59

仲夏遊花東縱谷 台鐵郵輪式列車10日售票

2018-05-05 13:14

勵馨30周年　台灣男性協會成立

2018-05-05 20:32

育兒比工作更有成就感？親職作家：孩子讓我發現了另一個自己

2018-05-05 14:00

香水也瘋紫外光！3款紫色調香氛從內到外都令人陶醉

2018-05-05 19:13

黑熊、海豚、犀牛...遊樂園吉祥物大集合推花蓮景點

2018-05-05 09:59

母親節到飯店用餐 免費為媽化妝

2018-05-05 14:31

對抗剩食 Google請雲端及數據分析幫忙

2018-05-05 20:18

瘋彩券拚希望！ 這3個國家比台灣還愛買

2018-05-05 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top