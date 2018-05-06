到理髮店治療高血壓 效果更好？

2018-05-06 04:24 聯合報 洪惠風 新光醫院教研部副主任



今年3月，美國心臟醫學會在奧蘭多召開，在高血壓的部份出現了兩個有趣的研究，也許會影響到日後的醫療型態。

第一個研究，發現如果由藥師在理髮店中來治療高血壓，血壓的控制竟然比建議病人轉去醫療機構的效果更好，這個研究結果，同步刊登在新英格蘭醫學雜誌上。

這篇有趣的研究，在52家男性黑人理髮店中舉行，幫顧客理髮時順便量個血壓，如果高過140的話就可以進入研究，它把理髮店分成兩組，一組的理髮師會給客人生活習慣的指導，還有建議他們去看醫師；另一組呢，則會安排一個月一次的藥師時間，由經過特殊訓練的藥師，到理髮店來控制病人血壓，跟追蹤可能的副作用。

藥師被授與三個錦囊，也就是控制血壓三步驟，第一步先使用鈣離子阻斷劑加上血管緊張素抑制劑這類藥物，這樣還控制不佳時，第二步就加上Thiazide類的利尿劑，萬一還控制不佳，最後加上Spironolactone保鉀利尿劑。

在這些平均兩個禮拜理一次髮，只有約20%有學士以上學位，平均在同一家理髮店理髮超過十年的三百多個高血壓病人中，在理髮店藥師控制的那一組，比建議去醫療機構的那一組血壓多降21.6/14.9。

中世紀時，理髮師被認為善於用刀，身兼外科醫師放血的角色（理髮店紅白藍立柱的招牌有一說就來自於此），甚至於在1540年時，英格蘭由國王亨利八世批准成立了「理髮師、外科醫師聯合會」，到了兩百多年後成立「皇家外科醫學會」時，理髮師跟外科醫師才分道揚鑣。今天的這篇研究，會恢復理髮店在醫療上的地位嗎？

當然台灣民眾的生活習慣與醫療可親近性，與美國是完全不一樣的，但這也提供了許多想像空間，在台灣如果在便利商店量血壓看診？或是由藥師開處方？會是什麼光景呢？

另一篇的初步研究是個壁報，卻也引起了注意。這個由哈佛大學布里根與婦女醫院主導，叫做BP-HOP的研究，利用可以上傳數據的血壓計，由遠端人員控制血壓。病人一天量兩次血壓，由血壓計上的藍芽裝置上傳到研究單位，接下來由藥師博士（Pharm D）或是執業護理師（NP可看診開藥的護理師）追蹤，他們依據一周平均血壓調整藥物，照著既定流程，目標的家中血壓小於135/85（大於80歲者則小於145/85），結果在前一百個病人中，七周血壓平均降低31/18，有91%的病人血壓得到控制。

這篇研究是探討從遠端控制血壓的可行性，但我覺得這篇研究中還有個重點值得注意，它是看一個禮拜的平均血壓後才調整藥物，不是每次量過就調整。我們的血壓高高低低，一直都在變化，當吃太鹹、生氣、興奮、緊張、過量咖啡因、不舒服、或是中樂透……時，血壓都會升高，而當脫水、拉肚子、情緒平穩……時，血壓就會下降。

當血壓降低時，常常沒多久自己就會回升，如果低了就不吃藥，升高的幅度可能就加大；反之當血壓升高時，常常休息一下就會降下來，如果在高的時候自己又加上了藥物，這時降低的幅度加大，血壓變得像雲霄飛車，跟在高速公路上突然加速減速一樣，反而更容易出事。

原則上一周才調整一次長效的藥物，當臨時太高太低時，請教自己的醫師處理方式，才是最理想的控制血壓方式。