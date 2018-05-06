兒女接力捐肝 肝衰竭父獲新生

2018-05-06 04:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／報導



一名五十多歲的男性患者因為罹患猛爆性肝炎，肝臟衰竭，必須換肝才能救命。經過評估後，兒子捐贈肝臟，手術成功，但他術後一個星期，肝功能數據急速升高，檢查發現，血管靜脈阻塞，由於情況緊急，必須再度換肝，這次由女兒捐贈肝臟，術後恢復情況良好，已經可以正常工作。

台換肝技術頂尖 存活率媲美歐美

台灣肝臟移植技術位居全球優等生，手術後一年存活率約為84%，五年存活率超過70%，不輸歐美。三軍總醫院一般外科主任陳登偉指出，屍肝來源極為有限，每年約一百例，但等著換肝的患者卻多達一兩千人，活體肝臟移植技術純熟，相信可以拯救更多肝疾患者。

陳登偉說，肝臟移植是末期肝病與肝癌的重生希望，大部份接受肝臟移植的患者預後良好，只要配合醫囑服用抗排斥藥物、定期回診，就能「換」回彩色新生，大幅改善患者的生活品質。

臨床顯示，活體肝臟移植的患者以肝癌、肝硬化居多，大都是感染B型或C型肝炎，引發「失代償」，部分則是酒精性肝炎、猛爆性肝炎而導致肝臟異常。

術前嚴謹評估 確保捐贈者安全

陳登偉指出，目前規定只要五親等之內親屬，就可以捐贈肝臟，由於肝臟可以再生，一般切除六成左右肝臟，保留三成多的肝臟組織，捐贈者術後好好休息幾個月，飲食正常，不會影響健康。術後必須持續回診，接受超波音及電腦斷層檢查，觀察肝臟再生的情況。

「捐贈者安全健康是活體肝臟移植的最大考量。」陳登偉以該名男性患者為例，兒子與女兒相繼捐肝，才得以保命，但術前必須嚴格評估兩個孩子身體狀況，確保捐贈後健康。

陳登偉說，肝臟移植就是先去除生病的肝臟，換上健康的肝臟，等於獲得治癒。不過，受贈者必須長期服用抗排斥藥物，且對症下藥，找出引發肝臟異常的原因，予以治療，例如，肝炎患者就應接受抗病毒藥物治療。