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福氣媽的小肚子／養大孩子養大腰 剩菜剩飯斷捨離

2018-05-06 04:24聯合報 記者王慧瑛／報導

圖／123RF
圖／123RF
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40多歲洪太太是2個孩子的媽，總是花心思煮一桌佳餚，滿足老公、孩子的嘴，卻常不小心煮過量，家人吃不完的剩菜剩飯，捨不得拋棄，全都塞進自己肚子裡，久而久之，身材不走鐘也難。看著婚前窈窕玲瓏的身材，感嘆「25腰的日子回不去了！」

洪太太說，過去總以為，剩菜代表浪費糧食，倒掉有罪惡感，基於惜物信念，成為「清菜尾」的人，即使已吃飽了，仍會硬吃下肚，造成身體負擔，也賠了健康。

別用大吃愛自己 小心代謝症候群

嘉義基督教醫院小兒內分泌科主任黃秀莉醫師說，擁有一手好廚藝、熱愛美食的媽媽，往往不只養大孩子，也養大自己肚子，除了讓自己腰際「泳圈」愈養愈大，賠上健康就得不償失了。

黃秀莉奉勸媽媽們，對剩菜剩飯，要毅然「斷捨離」，準備份量也要適度，採買、烹煮都別「失心瘋」。

另外，許多職業婦女喜歡靠吃美食來紓壓，常大吃或吃消夜的後果，就是體重直線上升。奉勸這類媽媽們趕緊改變，愛自己的方法千萬別靠大吃，除了造成肥胖，還容易產生代謝症候群等疾病，讓健康失分。

肚子飄孕味 多怪嘴巴沒關好

許多媽媽明明四肢不胖，偏偏肚子特別突出，甚至「飄著孕味」，被誤為有喜了，實在好窘。

為何就是肥那個肚子？黃秀莉說，那是因為運動少、吃得多，「嘴巴沒關起來啦！」脂肪堆積就是卡路里囤積太多，若動得夠勤，就不會養出「小肥肚」。

營養師表示，成人女性一天需要的熱量約1200~1800大卡。以一碗200公克白飯約280大卡，若是加奶精的全糖珍珠奶茶，一杯熱量約700~800大卡，一杯珍奶相當於2至3碗白飯熱量，以正常體位的成人而論，約要步行1至2小時才能消耗熱量。

糖害威脅大 家事不能算運動

研究發現，每天一杯珍珠奶茶，一個月下來足以胖2公斤，放縱口欲的後果，就是和身材過不去。

現代人面臨許多「生活型態病」威脅，糖害問題成為現代人飲食的「隱形殺手」，減少糖分攝取是健康管理一環。建議晚間8點後別再吃高糖食物，若真的肚子餓，可喝一杯低脂牛奶。

飲食上遵守低油、低糖、低鹽、高纖維「三低一高」的原則，均衡攝取六大類食物，早餐一定要吃，且吃得飽足、營養；鹹酥雞等高油食物要忌口。

嘉義基督教醫院營養師陳昭君表示，女性若活動量少，脂肪容易囤積在腹部，因為脂肪囤積在內臟，肚子就會變大，平時只是做做家事，運動量是不夠的。

荷爾蒙改變 脂肪更容易堆積

另外，受荷爾蒙影響，更年期之後荷爾蒙改變，脂肪堆積在體內較多，不知不覺養出小肥肚。隨著年紀增長，新陳代謝變慢，若活動量不高，就容易產生肥胖問題。有人認為，婦女生產胎數愈多與腹部肥胖有關，陳昭君表示，兩者間沒有絕對的因果關係，「這可不是縱容腹部肥胖的藉口！」

黃秀莉說，腹部肥胖容易衍生三高毛病，包括高血壓、高血脂、高血糖；體重過重也容易有內分泌失調問題及腫瘤風險，如大腸癌等。

給福氣媽的提醒

1.腰圍控制好

男性腰圍最好別超過90公分，女性不要超過80公分。

2.中強度運動

找到有興趣、能持之以恆的運動，每周運動3天，每次30分鐘，心跳達130，「也就是333原則」。黃秀莉認為，營造運動的環境和氛圍很重要，不妨安排親子一起做的散步、球類等，親子一同力行，除有運動效果，也能增進親子關係。

若要發揮較明顯的運動效果，建議朝中等強度的有氧運動，做仰臥起坐、踩腳踏車、快走、游泳等，甚至搭配重量訓練等，都是瘦肚子且增加肌力的好方法。

3.戒吃剩飯菜

營養師也叮嚀，想甩掉肥肚的媽媽們，要戒掉吃剩菜剩飯習慣，盤底最油膩的剩飯菜，恐造成身體負擔。若想進一步節制飲食，用餐前停頓一下想想每道入口食物的健康性等，搭配規律運動，改變生活習慣，還是有機會從肥胖一族變為超級辣媽。

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