菸齡40年一天2包菸 氣喘發作險喪命

2018-05-05 19:22 中央社 台中5日電



64歲許先生從小患有哮喘，他的菸齡逾40年，每天要抽2包菸，因沒有固定用藥，4年前氣喘發作，1年內跑了7次急診，嚴重時還曾無呼吸心跳，經插管急救才救回一命。

台中榮總今天舉辦「哮友會」活動，以短劇配合現場解說的方式，同時加入闖關活動，希望用生動活潑的衛教方式，讓民眾了解氣喘以及如何控制氣喘，許先生和病友們分享他的抗病過程。

家住南投埔里的許先生是位菇農，一家四代都有氣喘，雖許先生從小罹患氣喘，但因沒有明顯病徵，他沒有按時用藥治療，日常活動中，只有爬樓梯會喘，他至多只能爬到二樓。

4年前，許先生的氣喘發作，一年內竟跑了7次急診，每次住院1至2周接受治療。最嚴重的一次，曾因喘不過氣，呼吸困難，他到院前無呼吸、心跳，經急救插管住院治療後，才救回一命。醫師檢查許先生為嚴重氣喘患者。

許先生自述，平生沒有什麼嗜好，滴酒不沾，但就是愛抽菸，現在為了身體健康，他從一天2包菸降低至一天半包，聽從醫囑定期用藥，並開始運動鍛鍊身體。

台中榮總臨床試驗科主任許正園表示，氣喘病人最重要的就是病情控制，一旦控制不佳，嚴重發作時會生命垂危，若是控制好，可恢復正常生活，配合醫師控制氣喘，學會和氣喘共存。

許正園指出，氣喘病人可能出現咳嗽、胸悶、呼吸困難及哮鳴等症狀，這些症狀會隨時間、季節改變，肺功能檢查出現反覆、高低的變化。

氣喘的發作與環境因素有關，尤其和過敏源的接觸有很大的關係，改善居家環境，避免接觸過敏源，是預防氣喘的重要步驟，氣喘雖無法被根治，但聽從醫囑用藥，是可以被控制的。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康