癌症化療引發心臟受損 奇美醫率全台推「腫瘤護心」

2018-05-05 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



40多歲林小姐去年罹患乳癌，接送化療及標靶治療腫瘤獲得良好控制，最近卻出見爬樓梯氣促及心悸，經奇美醫心臟內科介入診治，驚覺血壓過高及心臟功能下降，經低鹽飲食及血壓控制及藥物早期介入，心藏功能已逐漸穩定，可回到職場工作。

「治腫瘤也要護心！」奇美醫學中心率全台之先執行腫瘤心臟保護計畫，相關成果已獲心臟學會獎助，也發表在國內、外的論文與期刊，成為亞洲地區首見的醫療特色，院方將5月5日訂為「腫瘤護心日」，希望喚起癌症病人對心臟保健的重視。

奇美醫學中心表示，一般在癌症治療時，多仰賴化學與標靶藥物，雖然病情可以獲得改善，卻也引發「心臟毒性」的副作用，奇美醫學中心102年起開始推動國內首創的前瞻性腫瘤心臟保護計畫，以乳癌與淋巴癌等病人，已累積200例個案，研究團隊密切監測下，心肌梗塞、高血壓、中風，以及死亡率等，都有效降低。

奇美心臟內科主治醫師張瑋婷曾赴哈佛學習，她表示，惡性腫瘤病人接受化學治療時，一般臨床關注的重點多藥物療效，以及腫瘤反應，還有藥物是否造成立即性的副作用，如發燒、嘔吐或血球變化等，而對心臟的不良反應，卻長期被忽略，但這類併發症是嚴重的，且具致命性。

張瑋婷指出，根據追從服用俗稱「小紅莓」（Doxorubicin）的艾黴素化療的病人，有1成至3成會出現心臟受損情形，若能早期診斷這些因癌症治療而產生的心臟毒性，並瞭解其間的致病機轉，就有機會即時提供治療，大幅改善病人生活品質。根據統計，從103年開始，收案者的高血壓發生率下降5成之多，而中風、心肌梗塞，以及死亡率等都是0，顯見這項前瞻性計畫發揮效果。