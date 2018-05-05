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酸雨大調查！新竹「全台最酸」 首度超越中壢

2018-05-05 13:20聯合報 記者侯俐安╱即時報導

過去5年全國酸雨最嚴重地區都在中壢，不過根據環保署委託中央大學去年「全國酸雨監測集成分分析」最新調查顯示，去年新竹取代中壢站上第1名，下雨時有酸雨機率更高達85％、中壢站以71％次之，平均酸鹼值方面，全台監測站僅新竹以4.71、中壢4.83低於5，兩者酸度都相當於番茄汁。

此外，研究團隊也發現PM2.5與酸雨息息相關，降雨時若PM2.5濃度，前2、3小時降雨也會比較酸，甚至也曾測到酸鹼值達3.7，相當於檸檬汁或食用醋的酸度。

根據環保署定義，雨水酸鹼值不到5.0時就是「酸雨」，成因包含工廠燃煤或汽車發動，釋出二氧化硫、氮氧化物等空氣汙染物，遇水後形成強酸性的硫酸、硝酸，不只影響人類心肺功能，造成哮喘、乾咳、頭痛或眼鼻過敏等影響，對皮膚也會造成傷害。

這份調查顯示，去年度1至11月酸鹼值分布，全台平均值為5.31，酸雨分布區域以北部桃園、新竹最明顯，南部則是高雄最低為5.06；平均酸鹼值方面，除了中壢、新竹在5以下，其餘12站都在5以上，北部測站約在4.71-5.2之間，中壢、新竹站則分別是4.83與4.71。

此外，去年全台酸雨發生頻率為35％，但北部各站（彭佳嶼、鞍部、台北、宜蘭、中壢與新竹）就占了77％，以新竹站最高，酸雨發生頻率達85％，代表1年若下雨100天，其中有85天會是酸雨，中壢站71％次之，中南部以高雄56％最高，其他站大約在0至14％左右，東部成功站則是32％。

調查共同主持人、中央大學大氣科學系教授林能暉表示，過去新竹、苗栗降雨偏少，直到這兩年才正式納入新竹測站，數據卻顯示新竹、中壢在伯仲之間，去年甚至偏高。他分析，中壢因附近工廠使酸雨濃度都偏高，新竹站位在橫山鄉頭前溪中游處，初步研判酸雨偏高是受河谷效應影響，桃園地區的汙染與國道三號的交通汙染源，順著渠道帶進新竹，加上新竹上風處的工廠、本身的交通汙染源，也使新竹酸雨硝酸濃度相對較高。

他表示，這次調查也發現，過去20年台灣實施空汙費徵收、加嚴硫氧化物排放後，硫氧化物排放量反映在雨水中的濃度明顯降低，但交通汙染物影響的氮氧化物卻不減反增，尤其近15年來車輛數大量成長，消長之間讓氮氧化物明顯偏多，顯示移動源管制仍有需要關注。

林能暉說，酸雨就像慢性病，一點一滴在吞噬環境，酸雨濃度偏高的意義，不只是影響人體健康，更是生態環境間接的反撲，酸雨只是一個「結果」，空氣汙染防制卻是全方位的，除了過去重視的工廠管制，接下來汽機車、柴油車、農廢燃燒、餐飲排放或燒香等都是全民需要重視的課題。

環署空保處長蔡鴻德表示，環保署、中央大學、氣象局都有酸雨監測站，待小區域預測更完善後，未來將研議將空汙預報結合氣象將與資訊，提醒民眾注意酸雨，最快仍要等到明年才有辦法做，不過從數據來看今年1至3月新竹測站又回到正常數值，仍需長期觀察當地酸雨情況並分析成分，才能進一步解讀。

去年全台酸雨發生頻率為35％，但北部各站（彭佳嶼、鞍部、台北、宜蘭、中壢與新竹）...
去年全台酸雨發生頻率為35％，但北部各站（彭佳嶼、鞍部、台北、宜蘭、中壢與新竹）就占了77％。圖為示意圖。聯合報系資料照
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酸雨中央大學PM2.5
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